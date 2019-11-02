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葉劉金雄陶壺特展　共賞客家茶器美學

2019-11-02 15:35聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

桃園市府客家事務局今日於桃園市客家文化館舉辦「心塢陶風起，壺藝雲飛揚　葉劉金雄陶壺特展」開幕茶會，由客家局長何明光及藝術家葉劉金雄一同宣布正式開展。

何局長表示，本府客家事務局所轄之桃園市客家文化館設有音樂、文學等常設館，還有特展室作為各式展覽之用，每年除定期透過徵件審查，安排藝術團體或個人展出優秀作品，亦主動邀請重量級客籍藝術家展出，如前兩年策辦客籍代表性藝術家「曾現澄九十紀念展」及「戴武光的水墨美學」展覽，均獲各界熱烈迴響。

此次開展的葉劉金雄老師，歷經五十年的努力、自我挑戰不輟，以其陶土藝術的獨特風格，成就陶雕寫意的新境界。葉劉金雄出生於桃園新屋，先後師從於李澤藩與李梅樹大師，客家庄質樸自然的環境氛圍對其創作影響甚深。他擅長將陶壺雕塑成樹段、朽木及竹節的形貌，捏塑精細而傳神，造型均衡而協調，壺體點綴以蝸牛、蜥蜴及樹蛙等元素，具層次變化亦有畫龍點睛之效，農村景致渾然天成地融入其作品，不但充滿活力與生機，更展現至情至性的美學藝境。

「葉劉金雄陶壺特展」即日起至11月27日於桃園市客家文化館A1、T1特展室展出，共展出百餘件作品並規劃成六大區域，包含葉劉老師自選之「經典．藝心」、早期作品「壺形．木形」、注重造形美學的「枯木．新生」、精雕日常小品的「陶壺．雅集」、分享製壺心法的「心塢．陶云藝」及訪談影片「壺心．賞析」。敬邀藝文界的好友們一同感受葉劉金雄的茶器新美學，及客家藝術創作源源不絕的豐沛能量。

「葉劉金雄陶壺特展」展品涼夏樑下悠閒壺。圖／客家局提供
「葉劉金雄陶壺特展」展品涼夏樑下悠閒壺。圖／客家局提供
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「葉劉金雄陶壺特展」即日起至11月27日於桃園市客家文化館A1、T1特展室展出。...
「葉劉金雄陶壺特展」即日起至11月27日於桃園市客家文化館A1、T1特展室展出。圖／客家局提供
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「葉劉金雄陶壺特展」展品大方華茶器。圖／客家局提供
「葉劉金雄陶壺特展」展品大方華茶器。圖／客家局提供
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「葉劉金雄陶壺特展」即日起至11月27日於桃園市客家文化館A1、T1特展室展出。...
「葉劉金雄陶壺特展」即日起至11月27日於桃園市客家文化館A1、T1特展室展出。圖／客家局提供
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「葉劉金雄陶壺特展」展品（前）樹段紙鎮 （後）半竹紙鎮。圖／客家局提供
「葉劉金雄陶壺特展」展品（前）樹段紙鎮 （後）半竹紙鎮。圖／客家局提供
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藝術家客家文化樹蛙

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