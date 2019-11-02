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今晚7點半快到桃園展演中心 特技團體將飛簷走壁

2019-11-02 13:26聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

2019桃園鐵玫瑰藝術節今晚7點30分，將在桃園展演中心迎來最受矚目的韓國高空特技表演，該表演去年相當受到歡迎，因此今年擴大辦理，從100位報名民眾中甄選出30名在地居民，經過一周密集培訓，將與韓國團隊一起展演，是該次鐵玫瑰音樂節中唯一的大型免費演出。

2019桃園鐵玫瑰藝術節邀請多國優質藝術團隊參與，自10月4日起至12月8日陸續登場演出，由於去年韓國高空特技團體「高空天才」（Creative Dandi）曾在桃園展演中心外牆表演飛簷走壁，大獲好評，帶領從蒸甄試中脫穎而出的30位桃園在地民眾一同表演，這些民眾年齡橫跨16歲至54歲，當中有戲劇相關科系學生，也有現職演員，多數是完全沒有表演相關經驗的素人。

其中還有位任職於全球記憶體大廠台灣分公司的主管，笑稱自己是「被工程師耽誤的演員」，藏不住骨子裡竄流的表演慾望，希望藉此機會挑戰自我，30位在地民眾經過一周的密集訓練，將在今天晚上與特技團體一同大顯身手。表演節目名為《月娘的承諾》，藝文廣場上將搭設大型月亮與風帆裝置，搭配高空特技與地面演員，帶來一場別開生面的演出。

此外，2019桃園鐵玫瑰藝術節11月尚有2場優質節目，一為是旅法導演洪儀庭帶領OXYM劇團，改編法國著名詩人韓波的作品《地獄的一季》；還有國內知名劇團狂想劇場，以白色恐怖受難者陳欽生、楊碧川兩人真實經歷為本的紀錄劇場《非常上訴》，有興趣的民眾可洽兩廳院系統購票，或洽桃園市政府藝文設施管理中心03-3170511。

2019桃園鐵玫瑰藝術節今晚7點30分將迎來最受矚目的韓國高空特技表演，帶領30...
2019桃園鐵玫瑰藝術節今晚7點30分將迎來最受矚目的韓國高空特技表演，帶領30名在地居民一起展演，是該次鐵玫瑰音樂節中唯一的大型免費演出。圖／桃園市文化局提供
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2019桃園鐵玫瑰藝術節今晚7點30分將迎來最受矚目的韓國高空特技表演，帶領30...
2019桃園鐵玫瑰藝術節今晚7點30分將迎來最受矚目的韓國高空特技表演，帶領30名在地居民一起展演，是該次鐵玫瑰音樂節中唯一的大型免費演出。圖／桃園市文化局提供
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2019桃園鐵玫瑰藝術節今晚7點30分將迎來最受矚目的韓國高空特技表演，帶領30...
2019桃園鐵玫瑰藝術節今晚7點30分將迎來最受矚目的韓國高空特技表演，帶領30名在地居民一起展演，是該次鐵玫瑰音樂節中唯一的大型免費演出。圖／桃園市文化局提供
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韓國藝術節劇場

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