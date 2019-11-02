華山111齊心助老募發票 老寶貝著發票裝尬舞
2019-11-02 13:11
聯合報 記者高宇震
／桃園即時報導
台灣人口結構高齡化，華山基金會本著關懷弱勢長輩的心，發起「111齊心助老募發票」公益活動，於昨日11月1日下午在中壢區中正公園桐花廣場前，熱鬧展開。由治平高中年輕活力的熱舞社同學，帶領五位高齡80歲的老寶貝，穿著義工手製的發票裝，快閃街頭尬舞，一起號召社會大眾「順手捐發票，救救孤老人」。
華山基金會特別選在11月1日於全台20個縣市，同時舉辦「111齊心助老募發票」公益活動，號召近萬人上街募集發票，桃園市在熙來攘往的中壢火車站、遠東SOGO百貨、桃園火車站三地同步展開，結合有巢氏房屋、南山人壽等數百位義工，順手行善、發票助老，一起號召「一人一發票，投華山一票」、「順手捐發票，救救孤老人」、「電子發票捐贈碼111」。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
愛心發票是支持社福團體服務重要基石，捐贈發票是一項大人小孩都能響應的公益活動。隨著政府推行索取無紙本電子發票及千萬大獎影響下，發票捐贈數量大幅減少。以華山基金會為例，107年較106年減少約130萬張發票，發票中獎金額衰減超過1500萬元，相當於減少了1000位失能、失智、失依老人每年到宅服務所需經費。
華山基金會自1999年成立，長年關懷失能、失智、失依等三失長輩。2016年為宣揚敬老尊賢美德，推廣敬孝觀念，成立人瑞大學，擴大百歲世代關懷服務。農曆年前，「2020常年服務暨愛老人 愛團圓」公益活動，為全台23000位弱勢長輩送上溫暖與關懷，義賣年禮每份700元，每月捐贈1250元，每年捐贈15000元，可供應一位長輩常年服務經費，期盼民眾的支持，協助孤老不畏寒冬過好年。期盼民眾的支持，協助孤老不畏寒冬過好年。
華山愛心發票捐贈碼111，郵政劃撥帳號19852240，愛心專線（03）3165137
留言