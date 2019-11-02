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竹南龍鳳漁港假日交通壅塞 工務處規畫聯外道路興建

2019-11-02 12:39聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港每到假日時，聯外道路（龍江街）造成壅塞，阻礙港區觀光發展。聯外道路龍江街現有路寬僅8公尺，縣府工務處指出，龍鳳漁港聯外道路興建工程計畫，規劃將現有聯外道路拓寬為18公尺，同時將橫交龍江街273巷一併拓寬為15公尺，工務處近期在地方舉辦用地取得公聽會及生態檢核說明會。

縣府工務處指出，竹南鎮龍鳳漁港聯外道路興建工程計畫，在用地取得部分，公有土地38筆、私有土地48筆，未登錄土地5筆，皆盡可能避免拆除私有房屋，符合適當原則。

生態檢核部分，根據「公共工程生態檢核機制」在工程區域與可能影響範圍，生態調查與環境資料收集，並沒有調查到關注物種。但仍需注意，紫斑蝶、中華白海豚的保育議題。工務處指出，海岸線屬「第二級環境敏感區位」，工程範圍距海岸線150公尺，將生態調查保育列入工程基本設計及細部設計提送交通部審議，預估明年工程招標執行。

工務處指出，竹南鎮龍鳳漁港聯外道路興建工程計畫，健全竹南濱海地區及龍鳳漁港道路系統，加強連結漁港與台61 線、國道3號交通，紓解假日遊客、漁港作業來往期間龐大車流量，調節平時鄰近地區進出竹南濱海地區車流量的功能，形成漁港主要聯外道路。

龍鳳漁港聯外道路興建工程計畫，規畫將現有聯外道路拓寬為18公尺，同時將橫交龍江街...
龍鳳漁港聯外道路興建工程計畫，規畫將現有聯外道路拓寬為18公尺，同時將橫交龍江街273巷一併拓寬為15公尺，工務處近期在地方舉辦用地取得公聽會、及生態檢核說明會。圖／苗栗縣政府工務處提供
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苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港。記者劉星君／攝影
苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港。記者劉星君／攝影
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