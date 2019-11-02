竹南龍鳳漁港假日交通壅塞 工務處規畫聯外道路興建
2019-11-02 12:39
聯合報 記者劉星君
／苗栗即時報導
苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港每到假日時，聯外道路（龍江街）造成壅塞，阻礙港區觀光發展。聯外道路龍江街現有路寬僅8公尺，縣府工務處指出，龍鳳漁港聯外道路興建工程計畫，規劃將現有聯外道路拓寬為18公尺，同時將橫交龍江街273巷一併拓寬為15公尺，工務處近期在地方舉辦用地取得公聽會及生態檢核說明會。
縣府工務處指出，竹南鎮龍鳳漁港聯外道路興建工程計畫，在用地取得部分，公有土地38筆、私有土地48筆，未登錄土地5筆，皆盡可能避免拆除私有房屋，符合適當原則。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
生態檢核部分，根據「公共工程生態檢核機制」在工程區域與可能影響範圍，生態調查與環境資料收集，並沒有調查到關注物種。但仍需注意，紫斑蝶、中華白海豚的保育議題。工務處指出，海岸線屬「第二級環境敏感區位」，工程範圍距海岸線150公尺，將生態調查保育列入工程基本設計及細部設計提送交通部審議，預估明年工程招標執行。
工務處指出，竹南鎮龍鳳漁港聯外道路興建工程計畫，健全竹南濱海地區及龍鳳漁港道路系統，加強連結漁港與台61 線、國道3號交通，紓解假日遊客、漁港作業來往期間龐大車流量，調節平時鄰近地區進出竹南濱海地區車流量的功能，形成漁港主要聯外道路。
留言