最大獎有iPad！回饋忠誠會員 桃捷抽千項好禮

2019-11-02 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



桃捷公司營運機場捷運近年衝刺運量，陸續推出120天定期票5折、全線降價10元等優惠，今年迄今日運量較107年同期大增20.3%，其中通勤族運量更成長33%，桃捷公司為感謝忠誠會員，即日起至明年2月29日祭出感恩回饋抽獎，共1288個好禮，最大獎是iPad，只要新購或續購120、135或369定期票且下載「i搭桃捷」APP完成定期票卡綁定就可參加抽獎，若為通車迄今購買定期票超過600天以上的鐵粉，抽獎機會多達3次。

桃捷公司衝運量，造成營收下降，近來受到議員質詢關注，桃捷公司強調，公共運輸服務業的目的不在賺錢，而在提高其使用率，市長鄭文燦也說，降價衝運量政策原本評估年度盈餘減少，但目標運量可提升10%以上，政策實際推出後運量成長超乎預期達20.3%，也讓機捷日運量最高來到8萬人次，比當初預期還要好，顯見通勤族買單，讓運量成長。

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灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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桃捷公司指出，108年1至9月平均日運量成長至7萬4千人次，相較於107年同期6萬2千人次成長20.3%；其中，通勤族平均日運量更成長33%，另整體客運收入亦相較去年同期成長2.4%。雖然主要通勤車站營收略為減少，但通勤使用率卻大幅提升，顯見降價優惠衝運量的政策目標奏效，以通勤族為主的新莊泰山、龜山林口、中壢青埔生活圈為例：運量都有大幅成長，尤其新莊泰山生活圈A3到A6營收雖減少2.8%，但運量大幅提升25.9%。

桃捷公司指出，依照公司的營運策略，推升運量持續成長，除了增加公共運輸系統的使用率，也會增加商業空間、廣告租賃等附屬事業營收，且全線運量持續提升，整體客運收入也會增加，「票價合理優惠、運量持續提升、財務平衡穩健，機捷才能維持永續營運。」

為了回饋忠誠會員，桃捷公司今年6月起，購買桃捷定期票的忠誠會員使用「i搭桃捷」APP綁定票卡即可輕鬆累點，兌換精選好禮，便利的會員線上回饋機制，也讓申辦桃捷定期票的旅客成長約43%，讓桃捷定期票會員總人數快速累積，即將突破2萬5000人。