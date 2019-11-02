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最大獎有iPad！回饋忠誠會員 桃捷抽千項好禮

2019-11-02 11:35聯合報 記者張裕珍／即時報導

桃捷公司營運機場捷運近年衝刺運量，陸續推出120天定期票5折、全線降價10元等優惠，今年迄今日運量較107年同期大增20.3%，其中通勤族運量更成長33%，桃捷公司為感謝忠誠會員，即日起至明年2月29日祭出感恩回饋抽獎，共1288個好禮，最大獎是iPad，只要新購或續購120、135或369定期票且下載「i搭桃捷」APP完成定期票卡綁定就可參加抽獎，若為通車迄今購買定期票超過600天以上的鐵粉，抽獎機會多達3次。

桃捷公司衝運量，造成營收下降，近來受到議員質詢關注，桃捷公司強調，公共運輸服務業的目的不在賺錢，而在提高其使用率，市長鄭文燦也說，降價衝運量政策原本評估年度盈餘減少，但目標運量可提升10%以上，政策實際推出後運量成長超乎預期達20.3%，也讓機捷日運量最高來到8萬人次，比當初預期還要好，顯見通勤族買單，讓運量成長。

桃捷公司指出，108年1至9月平均日運量成長至7萬4千人次，相較於107年同期6萬2千人次成長20.3%；其中，通勤族平均日運量更成長33%，另整體客運收入亦相較去年同期成長2.4%。雖然主要通勤車站營收略為減少，但通勤使用率卻大幅提升，顯見降價優惠衝運量的政策目標奏效，以通勤族為主的新莊泰山、龜山林口、中壢青埔生活圈為例：運量都有大幅成長，尤其新莊泰山生活圈A3到A6營收雖減少2.8%，但運量大幅提升25.9%。

桃捷公司指出，依照公司的營運策略，推升運量持續成長，除了增加公共運輸系統的使用率，也會增加商業空間、廣告租賃等附屬事業營收，且全線運量持續提升，整體客運收入也會增加，「票價合理優惠、運量持續提升、財務平衡穩健，機捷才能維持永續營運。」

為了回饋忠誠會員，桃捷公司今年6月起，購買桃捷定期票的忠誠會員使用「i搭桃捷」APP綁定票卡即可輕鬆累點，兌換精選好禮，便利的會員線上回饋機制，也讓申辦桃捷定期票的旅客成長約43%，讓桃捷定期票會員總人數快速累積，即將突破2萬5000人。

忠誠會員感恩回饋抽獎活動即日起開跑，上千個好禮包含iPad、知名飯店自助餐券、忠誠會員點數、電影票、超商商品卡、桃捷迴力車等，並加碼抽機票優待券，歡迎參與，詳情可上桃園大眾捷運公司網站https://www.tymetro.com.tw/tymetro-new/tw/查詢。

桃捷公司營運機場捷運近年衝刺運量，陸續推出120天定期票5折、全線降價10元等優...
桃捷公司營運機場捷運近年衝刺運量，陸續推出120天定期票5折、全線降價10元等優惠，今年迄今日運量較107年同期大增20.3%，其中通勤族運量更成長33%。圖／桃園捷運公司提供
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桃捷通勤族機場捷運

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