石虎路殺 苗140、台13甲設區間測速 台13甲擬夜間降速

2019-11-02 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



苗栗縣淺山多是石虎重要棲地，台13甲、縣道140，都石虎重複路殺熱點，兩處將設置區間測速，提醒用路人經過時減速慢行。此外，考量夜間行駛，公路總局苗栗工務段指出，台13甲路殺路段擬夜間降速，降速時段規畫研議中，縣府將提道安會報討論。

石虎路殺事件從2011年有統計以來，發生94件、95隻石虎遭路殺。苗栗縣今年發生20件、21隻石虎遭路殺。其中台13甲、苗140縣都是重複發生路殺的熱點路段，其中140縣道就發生7件，累計在140縣道發生路殺有12起，是全國石虎路殺最多道路。

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為防止路殺，公路總局第二區養護工程處苗栗工務段指出，在台13甲7公里附近，造橋1、2號隧道間，利用橫向排水設施設置生物通道，完成動物防護網，引導動物由地下箱涵或隧道上方安全位置穿越。在9公里到10公里之間彎道視距不佳處，設置減速標線，降低行車速度，中央分隔島處植栽開闢1公尺寬道利於動物快速通過。

台13甲將設置區間測速，造橋二號隧道口到大衛營、冠軍磁磚到大衛營，兩區段設置區間測速，經費1300萬元，預計明年中完成，該路段速限60公里；另外，台13甲路殺熱點，研擬夜間降速，降速時段規畫，仍在研議中，將提苗栗縣的道安會報討論。

140縣道部分，縣府工務處爭取中央前瞻計畫經費，「縣道140改善工程（院裡、卓蘭）」，總經費1.98億。 縣道140改善包括路面改善及槽化島改善，140縣道12公里到25公里處，根據「苗栗縣大尺度之路殺風險評估暨140縣道改善建議分析」，設置3處測速系統，及部分路段紐澤西護欄缺口改善，施作動物防護網及警示裝置，經公路總局核定基本設計。

縣府工務處在10月30、31日邀集卓蘭、三義及苑𥚃等鄉鎮公所，代表會、相關業者及石虎保育等相關單位辦理「生物擇要保護工程」說明會、現場會勘及共識會議。工務處加強趕辦相關細部設計後續招標發包等程序，預估最快明年動工。