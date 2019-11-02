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露營區管理 苗栗加強消費權益及安全輔導

2019-11-02 10:52聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣政府針對露營區問題，前年進行全面清查，當時估計約有233家，前年底並訂定「苗栗縣露營區管理要點」，盼提高對消費者在露營區急救、消防及保險方面的保障。

苗栗縣露營區場地多達二、三百家，有的場地從農場轉型，有廣闊的空間及大草原，可讓親...
苗栗縣露營區場地多達二、三百家，有的場地從農場轉型，有廣闊的空間及大草原，可讓親子放風箏、自由自在奔跑嬉戲。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣政府文化觀光局指出，目前縣內露營區相關場地資料共354筆，大部分有林地、農地分區使用和開發不合法的問題，另有少數屬於占用國有地、地點處於地質不穩定地區。

文觀局表示，中央目前沒有訂定露營區管理的母法，歷經多次討論，其中場地涉及林地、農地分區使用限制且低密度開發性質的違法場地，中央傾向採取「放寬」的態度，至於占用國有地等違法狀況，將依相關法令裁罰，難有解套空間；此外區內違建，也由建管單位列管或拆除。

苗栗縣並針對露營區業者鼓勵申辦營業登記，目前有七成已完成登記，另外縣府也針遊客、消費者權益部分加強輔導，要求業者辦理公共意外責任險，營業方式及消費者權益都必須在網站公布或立牌說明，避免發生消費爭議。

苗栗縣露營區場地多達二、三百家，有的場地從農場轉型，有廣闊的空間及大草原，可讓親...
苗栗縣露營區場地多達二、三百家，有的場地從農場轉型，有廣闊的空間及大草原，可讓親子放風箏、自由自在奔跑嬉戲。記者胡蓬生／攝影
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露營區苗栗縣農地

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