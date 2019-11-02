桃園人注意！桃園龜山3萬戶4日將停水20小時
2019-11-02 09:38
聯合報 記者張裕珍
／桃園即時報導
台灣自來水公司第十二區管理處為辦理「108年度板新廠高壓特高壓電氣設備檢驗」及「固特異1100mm流量計汰換」施工，後天（4日）凌晨4點時晚上24點，將停水20小時進行施工，桃園區、龜山區多里受影響，停水戶數約3萬戶，市府提醒民眾預先儲水備用。
此次停水區域包含桃園區福林里、南門里、玉山里、豐林里、福安里、大豐里、建國里、 雲林里、大林里、大樹里、東山里、萬壽里等12里；龜山區：山德里、山頂里2里，從4日凌晨4點停水，共20小時。
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桃園市政府指出，停水區域民眾請預先於停水前6小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。並提醒民眾於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。
若恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或是府經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢https://www.water.gov.tw/mp.aspx?mp=1
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