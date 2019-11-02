親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

錢被騙了！只因手機一個最常見的動作...

桃園人注意！桃園龜山3萬戶4日將停水20小時

2019-11-02 09:38聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

台灣自來水公司第十二區管理處為辦理「108年度板新廠高壓特高壓電氣設備檢驗」及「固特異1100mm流量計汰換」施工，後天（4日）凌晨4點時晚上24點，將停水20小時進行施工，桃園區、龜山區多里受影響，停水戶數約3萬戶，市府提醒民眾預先儲水備用。 

此次停水區域包含桃園區福林里、南門里、玉山里、豐林里、福安里、大豐里、建國里、 雲林里、大林里、大樹里、東山里、萬壽里等12里；龜山區：山德里、山頂里2里，從4日凌晨4點停水，共20小時。 

桃園市政府指出，停水區域民眾請預先於停水前6小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。並提醒民眾於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

若恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或是府經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢https://www.water.gov.tw/mp.aspx?mp=1

桃園區、龜山區多里將於4日停水20小時，請民眾預先儲水。記者張裕珍/攝影
桃園區、龜山區多里將於4日停水20小時，請民眾預先儲水。記者張裕珍/攝影
分享

停水

相關新聞

「幸福苗栗站」彩繪牆 新打卡熱點

2019-11-01 23:40

解決新生超額困擾 苗縣訂草案

2019-11-01 23:36

竹市環保杯免費租借 10店家響應

2019-11-01 23:33

竹縣交大攜手 打造台知AI智慧園區

2019-11-01 23:26

桃園候車亭抽菸 首日取締3人

2019-11-01 23:24

面對身體殘缺他抱持「我絕對做得到」她用歌聲感動人心

2019-11-01 21:26

幸福苗栗站彩繪牆 高關懷少年們創作「我也做得到」

2019-11-01 18:58

張運炳賄選一審被判刑 遭停權缺席市政總質詢

2019-11-01 16:37

竹縣羅馬公路改善工程竣工 增設腳踏車標線好貼心

2019-11-01 14:51

男子無視禁菸公告 等公車坐女學生旁抽菸被取締

2019-11-01 13:45

竹市推免費租借飲料杯 9家飲料店、新復珍戲院響應

2019-11-01 13:29

舊城區尋覓動物喚起回憶 竹市動物園城市策展登場

2019-11-01 12:13

金城湖黑面琵鷺等候鳥報到 竹市秋水鳥季11月9日登場

2019-11-01 11:46

108年地價稅開徵 苗縣稅務局推行動支付繳稅抽禮券

2019-11-01 07:47
看更多

熱門文章

難怪白白胖胖？邱于軒：高流董監事去年一餐吃掉5萬9

2019-11-01 15:16

影／國外出差時「胖男」入夢 女經理奇緣成真捐200萬建廟

2019-11-01 13:17

象鼻岩拉起警戒繩 瑞芳區長：以後要源頭管制

2019-11-01 16:38

男子無視禁菸公告 等公車坐女學生旁抽菸被取締

2019-11-01 13:45

新中橫今起交管3個月 民眾前往玉山塔塔加注意路況

2019-11-01 14:11

高市議會藍綠衝突折斷議事槌 議長許崑源沉痛

2019-11-01 23:10

談衛武營三夾板烏龍 朱宗慶：兩個朱宗慶站上去就垮了

2019-11-01 21:54

與南市府完成BOT簽約 魏德聖：台灣三部曲正式啟動

2019-11-01 17:15

竹市推免費租借飲料杯 9家飲料店、新復珍戲院響應

2019-11-01 13:29

絕美七彩琉璃光宛若仙境 流動雲霧搭配慢速攝影

2019-11-01 18:48

竹縣羅馬公路改善工程竣工 增設腳踏車標線好貼心

2019-11-01 14:51

動作快！台南市第三期節能補助開跑 經費用完就截止

2019-11-02 08:06

新北將成立食安智慧監控中心 確保營養午餐衛生

2019-11-01 13:19

組改被批化簡為亂、還放議員鴿子 林右昌致歉：改善態度

2019-11-01 11:35

新北身障者超過16萬人 市府要建構更友善生活環境

2019-11-01 20:15

彰化市自水來用戶注意！西興、平和里7日停水10小時

2019-11-01 16:28

彰化縣人口負成長流浪狗倍增 動保團體陳情善待流浪狗

2019-11-01 13:18

幸福苗栗站彩繪牆 高關懷少年們創作「我也做得到」

2019-11-01 18:58

東海與太平洋交接處 鼻頭「聽濤營區」5日起限時開放

2019-11-01 13:07

秋冬遊泡湯補助 泰雅渡假村祭限量住宿免費

2019-11-01 13:13

「夜襲」奏效！高雄都發局輔導五甲國宅成立管委會

2019-11-01 23:52

秋冬限定美景！阿里山隙頂雲海 夢幻美麗如人間仙境

2019-11-01 10:01

捕蜂抓蛇邊抓邊放賺報酬？縣議員建議開放民眾處理

2019-11-01 16:32

【即時短評】動物之家和火葬場都有需要 但不受歡迎

2019-11-01 21:25

嘉明湖步道特殊工作：手機掉馬桶 山屋管理員「屎命必達」

2019-11-01 19:32

不再是小黃！台中首支多元計程車隊上路

2019-11-01 15:48

張運炳賄選一審被判刑 遭停權缺席市政總質詢

2019-11-01 16:37

秋行軍蟲肆虐 台南26區淪陷 農民質疑：防疫不力

2019-11-01 13:29

鳳山運動園區委外 羽球館及游泳池試營運免費入場體驗

2019-11-01 20:40

進軍台北國際旅展 宜蘭市好禮大放送

2019-11-01 13:28

遛小孩還可當網美 嘉義市「沉睡森林」熱門景點吸睛

2019-11-01 14:25

台南經典小鎮鹽水後壁 《熊熊遇見你》現身8處打卡點

2019-11-01 19:16

一年最高6萬元！住宿式服務機構使用者補助開放申請

2019-11-01 10:24

黃柏霖建議：高雄市政府要多利用大數據分析

2019-11-01 10:01

台南智慧路邊停車計費 11月4日擴大到安平區

2019-11-01 10:01

「聖騎士」陳建仁訪天主堂 大讚屏東部落長照

2019-11-01 23:15

全高市「第二老」封號好沉重 大人小孩扮老募集發票

2019-11-01 11:31

微熱山丘推台北101限定提袋 傳遞台灣的親切關懷

2019-11-01 12:36

影／秋冬旅遊補助至今 林佳龍：全國200萬人次消費

2019-11-01 14:58

讓喪禮更莊重！太保市租台糖地興建禮儀廳明年完工

2019-11-01 19:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top