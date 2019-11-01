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面對身體殘缺他抱持「我絕對做得到」她用歌聲感動人心

2019-11-01 21:26聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

獲頒苗栗縣今年傑出身心障礙人士的李姿瑩（左七），雖然眼睛看不見，用歌聲音樂感動人...
獲頒苗栗縣今年傑出身心障礙人士的李姿瑩（左七），雖然眼睛看不見，用歌聲音樂感動人心。記者劉星君／攝影
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苗栗縣社會處今表揚10名傑出身心障礙人士、10名身障者家庭照顧者與績優身心障礙福利社團。獲頒傑出身心障礙人士的賴東瑩是創立苗栗縣第一個身心障礙相關的協會，現在的苗栗縣肢體傷殘自強協會，他因小兒麻痺行動雖然不便，他鼓勵跟他一樣的身障者「不要在意自己身體狀況，相信自己一定可以做到，甚至超越自我」。

獲傑出身心障礙人士表揚25歲的李姿瑩，是早產兒，小時候親戚發現眼睛有異狀，到醫院檢查發現視網膜病變，目前左眼可見影子移動，右眼剩下光覺，家中排行老大的她，個子嬌小，先在按摩小站做兩年按摩工作，之後接觸到音樂，成為視覺障礙者福利協進會的「心視界」團員，她用音樂歌聲感動人心，唱出自己的篇章。

李姿瑩看不到但仍努力學習，為了要能自彈自唱歌曲，她曾說，練習一首歌要花8小時。成為街頭藝人表演，期待自己在音樂領域更上一層樓。

今天表揚大會在苗栗縣政府大廳舉辦，有10名傑出身心障礙人士、10名身障者家庭照顧者及13個績優身心障礙福利社團受獎，並邀請受表揚者分享。

苗栗市大同國小服務的賴東瑩，小時候罹患小兒麻痺行動不便，家境清寒，高職補校畢業後後到相館當學徒，習得專業技術，開照相館。他感念社會善心人士對他的關懷，與幾位志同道合的朋友積極奔走，成立苗栗縣第一個為身障朋友服務的肢體傷殘自協會，並經常帶隊參加各項運動賽事。

59歲的賴東瑩與妻子彭翠華的緣份，妻子當年到照相館拍畢業照，因而串起兩人的緣分，牽手40年，養育3名女兒已就業。賴東瑩鼓勵和他一樣的身障者，不要在意身體的狀況，做任何事抱持「我絕對可以」的態度，就會有正能量。

43歲的身障者家庭照顧者李素芬，要照顧臥床的婆婆、唐氏症的小姑、中風的長子及2名年幼的幼子，她從不抱怨，細心照顧家人，努力上課、實習，已取得照顧服務員證書，除了照顧家人外，她也可從事照顧服務工作幫忙家計。

苗栗縣長徐耀昌說，無論是身障者或照顧者都有段令人感動的辛酸過往，表揚給予更多的鼓舞和激勵，也鼓勵身障人士不要因身心不便限制住自己，要走出戶外，迎向陽光。

縣長徐耀昌說，苗栗縣身心障礙人士約3萬4千人，老年人口也有8萬多人，縣府爭取中央補助及縣府編列預算共約1100萬元，將購置一輛21人座、可容納6部輪椅大型復康巴士，照顧更多身障者及行動不便的高齡長者。

43歲的身障者家庭照顧者李素芬今獲頒表揚，她平日要照顧臥床的婆婆、唐氏症的小姑、...
43歲的身障者家庭照顧者李素芬今獲頒表揚，她平日要照顧臥床的婆婆、唐氏症的小姑、中風的長子及2名年幼的幼子，她細心照顧，也努力上課、實習，已取得照顧服務員證書，除照顧家人，她也可從事照顧服務工作幫忙家計。記者劉星君／攝影
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獲頒苗栗縣今年傑出身心障礙人士的賴東瑩（左）上台分享，感謝妻子彭翠華不離不棄的照...
獲頒苗栗縣今年傑出身心障礙人士的賴東瑩（左）上台分享，感謝妻子彭翠華不離不棄的照顧與陪伴。記者劉星君／攝影
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