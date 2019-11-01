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幸福苗栗站彩繪牆 高關懷少年們創作「我也做得到」

2019-11-01 18:58聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

彩繪青春，「幸福苗栗站」在苗栗縣校外會巷弄間牆面，由大湖農工、三義高中，帶領高關懷少年們一同完成，彩繪牆面充滿生命力，也讓參與的高關懷少年們，從不被肯定，參與過程中，才發現原來「我也可以做得到」。

社會處指出，彩繪牆取名「幸福苗栗站」，由苗栗縣生命線協會、苗栗縣學生校外會、社會處一同合作，費時2天，從設計、構圖到彩繪，在老師、教官們帶領下，共同完成，牆面完成「超感動」，感謝建臺中學提供牆面，讓學生們有創作的平台。

苗栗縣生命線協會指出，高關懷的少年們拿起不熟悉的刷具、攪拌水泥漆，在牆壁畫出自己的第一筆，從懼怕到興奮，有少年曾因為在家中想畫畫，卻換來的是阻止、指責，第一次拿起畫筆，在牆面圖畫「原來我也可以做得到」。

也有參與少年說，未來想要從事與創意相關事情，透過彩繪經驗，沒有想像中困難；由於只有2天彩繪，少年們為了要完成，即使到了休息時間，仍堅持要畫完，也有平常看似粗獷少年，一拿起畫筆，眼神專注，一筆一畫，細膩畫出圖樣。

彩繪牆就在苗栗縣校外會的正門口、苗栗高商右側後方巷子就可以看到，沿著道路向小巷子前進，彩繪牆將苗栗的景點，包括龍騰斷橋、客家圓樓、英才書院，還有瀕臨絕種的保育類石虎都成為畫作題材。彩繪牆在10月26、27日彩繪完成，已經有不少民眾經過時駐足拍照，成為新的打卡熱點，也看見學生們的創意與努力。

彩繪牆就在苗栗縣校外會正門口、苗栗高商右側後方巷子，沿著道路向小巷子前進，彩繪藝...
彩繪牆就在苗栗縣校外會正門口、苗栗高商右側後方巷子，沿著道路向小巷子前進，彩繪藝術讓巷弄充滿生命力，不再單調。記者劉星君／攝影
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彩繪牆就在苗栗縣校外會正門口、苗栗高商右側後方巷子，近40名師生們在10月26、...
彩繪牆就在苗栗縣校外會正門口、苗栗高商右側後方巷子，近40名師生們在10月26、27日在烈日下完成。圖／苗栗縣政府社會處提供
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彩繪牆就在苗栗縣校外會正門口、苗栗高商右側後方巷子，沿著道路向小巷子前進，彩繪藝...
彩繪牆就在苗栗縣校外會正門口、苗栗高商右側後方巷子，沿著道路向小巷子前進，彩繪藝術讓巷弄充滿生命力，不再單調。記者劉星君／攝影
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瀕臨絕種的保育類石虎畫在彩繪牆上。記者劉星君／攝影
瀕臨絕種的保育類石虎畫在彩繪牆上。記者劉星君／攝影
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參與彩繪牆繪製的少年們，在彩繪牆上蓋上自己的手印。記者劉星君／攝影
參與彩繪牆繪製的少年們，在彩繪牆上蓋上自己的手印。記者劉星君／攝影
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彩繪牆就在苗栗縣校外會正門口、苗栗高商右側後方巷子，沿著道路向小巷子前進，彩繪藝...
彩繪牆就在苗栗縣校外會正門口、苗栗高商右側後方巷子，沿著道路向小巷子前進，彩繪藝術讓巷弄充滿生命力，不再單調。記者劉星君／攝影
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彩繪牆就在苗栗縣校外會正門口、苗栗高商右側後方巷子，沿著道路向小巷子前進，彩繪牆...
彩繪牆就在苗栗縣校外會正門口、苗栗高商右側後方巷子，沿著道路向小巷子前進，彩繪牆將苗栗的景點，包括龍騰斷橋、客家圓樓、英才書院，還有苗栗的吉祥物「貓裏喵」。記者劉星君／攝影
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參與彩繪牆繪製的少年們，在彩繪牆上蓋上自己的手印。圖／苗栗縣生命線提供
參與彩繪牆繪製的少年們，在彩繪牆上蓋上自己的手印。圖／苗栗縣生命線提供
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彩繪牆就在苗栗縣校外會正門口、苗栗高商右側後方巷子，近40名師生們在10月26、...
彩繪牆就在苗栗縣校外會正門口、苗栗高商右側後方巷子，近40名師生們在10月26、27日在烈日下完成。圖／苗栗縣生命線提供
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彩繪牆就在苗栗縣校外會正門口、苗栗高商右側後方巷子，沿著道路向小巷子前進，彩繪藝...
彩繪牆就在苗栗縣校外會正門口、苗栗高商右側後方巷子，沿著道路向小巷子前進，彩繪藝術讓巷弄充滿生命力，不再單調。記者劉星君／攝影
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苗栗縣生命線

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