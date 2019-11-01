幸福苗栗站彩繪牆 高關懷少年們創作「我也做得到」

2019-11-01 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



彩繪青春，「幸福苗栗站」在苗栗縣校外會巷弄間牆面，由大湖農工、三義高中，帶領高關懷少年們一同完成，彩繪牆面充滿生命力，也讓參與的高關懷少年們，從不被肯定，參與過程中，才發現原來「我也可以做得到」。

社會處指出，彩繪牆取名「幸福苗栗站」，由苗栗縣生命線協會、苗栗縣學生校外會、社會處一同合作，費時2天，從設計、構圖到彩繪，在老師、教官們帶領下，共同完成，牆面完成「超感動」，感謝建臺中學提供牆面，讓學生們有創作的平台。

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苗栗縣生命線協會指出，高關懷的少年們拿起不熟悉的刷具、攪拌水泥漆，在牆壁畫出自己的第一筆，從懼怕到興奮，有少年曾因為在家中想畫畫，卻換來的是阻止、指責，第一次拿起畫筆，在牆面圖畫「原來我也可以做得到」。

也有參與少年說，未來想要從事與創意相關事情，透過彩繪經驗，沒有想像中困難；由於只有2天彩繪，少年們為了要完成，即使到了休息時間，仍堅持要畫完，也有平常看似粗獷少年，一拿起畫筆，眼神專注，一筆一畫，細膩畫出圖樣。