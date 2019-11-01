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張運炳賄選一審被判刑 遭停權缺席市政總質詢

2019-11-01 16:37聯合報 記者張裕珍／即時報導

桃園市中壢區無黨籍市議員張運炳因賄選，今年10月初被判3年6月徒刑、褫奪公權4年...
桃園市中壢區無黨籍市議員張運炳因賄選，今年10月初被判3年6月徒刑、褫奪公權4年，依照選罷法規定，張被停止其職權，將不得出席市政總質詢等會議。圖／桃園市議會提供
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桃園市中壢區無黨籍市議員張運炳因賄選，今年10月初被判3年6月徒刑、褫奪公權4年，依照選罷法規定，張被停止其職權，市議會收到法院公文通知，張被停權，原本排定6日進行市政總質詢臨時喊卡，之後也不得出席審查預算等會議，也不得支領出席費，但張運炳議員資格仍存在，依法若經改判無罪時，在任期屆滿前恢復職權。

張運炳議員經歷豐富，歷任5屆縣議員、1屆市議員，曾任無黨籍聯盟黨團總召，本屆吊車尾連任中壢區議員，但張被檢調查出賄選被收押，今年過年前交保與家人團圓，並補宣誓就職第二屆市議員，後經法院審理，民事部分今年6月間被判當選無效，張上訴二審，刑事部分，桃園地院10月初一審宣判，判他3年6月徒刑、褫奪公權4年，張同樣上訴。

依照選罷法第117條規定，當選人犯同法第97條第1至3項等罪，經法院判處有期徒刑以上之刑而未受緩刑之宣告者，自判決之日起，當然停止其職務或職權，代表張運炳因賄選被判刑後，從判決日當天起就被停權，依前項停止職務或職權之人員，經改判無罪時，於其任期屆滿前復職，近日市議會收到公文，已通知張運炳停職，不得出席議會會議。

正逢桃園市議會定期會開議期間，今天開始為期16天的市政總質詢，張運炳原本排定6日早上10點40分、第3位質詢，也因遭到停權無法出席，該質詢時間空缺，之後議會審查預算也不得出席，像張運炳因被判刑遭停權不得出席議會會議，桃園議會過往也曾有前例。

桃園選委會選務人員指出，民事部分，張運炳因在6月被判當選無效，預計年底二審會出爐，若屆時仍維持當選無效判決，依法將被解除議員職務，該選區預料由「落選頭」國民黨籍葉明月遞補，不過，若張運炳選擇在判決前先辭職，依法不得遞補，也因該選區缺額未超二分之一，也沒辦法辦理補選，代表該選區本屆就少一席議員。

當選無效賄選選罷法

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