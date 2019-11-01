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台男曬貌美越南妻合照 網友爆黑暗內幕：騙局一場

竹縣羅馬公路改善工程竣工 增設腳踏車標線好貼心

2019-11-01 14:51聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣政府爭取前瞻計畫，改善關西鎮118線羅馬公路近10公里路段，今天舉行竣工典禮，由於此路段經常有自行車族經過，除全面刨除加封鋪設、路側護欄整修外，更每100公尺標示腳踏車標線。

新竹縣長楊文科表示，縣道118線31K至40K+663處道路，原本瀝青鋪面不僅老舊，且路面不平整，對用路人安全造成威脅，因此縣府向中央爭取前瞻計畫，進行道路改善工程，總工程經費4360萬元，歷時約4個月竣工。

這條道路往西可通到新埔、湖口及竹北，往東則是關西及桃園市復興區，沿途充滿著休閒的農園景色，鄰近景點包括統一健康世界馬武督渡假中心、馬武督探索森林、馬武督瀑布及馬武督部落等。

楊文科指出，道路改善後對鄉親及用路人有3個效益，首先是改善道路鋪面，提升道路服務品質與安全性；其次為整修護欄及標線，提升道路服務水準及景觀美化，並能帶動地方觀光資源開發，促進地方產業發展。

今天上午舉行竣工典禮，縣長楊文科、關西鎮長劉德樑、議員羅仕琦、議員林秉君、關西鎮民代表主席詹玉珠及各民代等人都到場，一起祭拜天神，感謝工程順利完工。

新竹縣政府爭取前瞻計畫，改善關西鎮118線羅馬公路近10公里路段，今天舉行竣工典...
新竹縣政府爭取前瞻計畫，改善關西鎮118線羅馬公路近10公里路段，今天舉行竣工典禮。記者陳斯穎／攝影
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縣道118線31K至40K+663處道路經常有自行車族經過，除全面刨除加封鋪設、...
縣道118線31K至40K+663處道路經常有自行車族經過，除全面刨除加封鋪設、路側護欄整修外，更每100公尺標示腳踏車標線。記者陳斯穎／攝影
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