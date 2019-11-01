男子無視禁菸公告 等公車坐女學生旁抽菸被取締

2019-11-01 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



癮君子當心了！桃園市政府衛生局公告356處公車站候車亭全面禁菸，宣導期6個月已結束，開罰於今天正式上路，衛生局稽查人員一早會同警方前往人潮聚集的候車亭巡查，果真發現有民眾違規吞雲吐霧，分別在八德區茄苳溪站候車亭查獲1人、中壢區內壢火車站前的候車亭查獲2人，有男子等公車坐在女學生旁邊，無視警告標示逕自吞雲吐霧，衛生局依法取締開單，違者2千元到1萬元不等，男子至少挨罰2千元以上。

桃園市政府衛生局長王文彥說，依衛福部國健署統計，桃園市107年國中生吸菸率5.6%高於全國2.8%，且高中職生吸菸率為12.4%高於全國8%，為減少青少年接觸吸菸環境，104年起陸續公告公園、學校周邊環境等納入禁菸區，今年則擴大公告356處公車站候車亭為禁菸區，目前全市共1004處為戶外禁菸場所，期使民眾免於二手菸危害。

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桃園市356處公車站候車亭新納入禁菸區，因應政策上路，衛生局今年5月就開始動員稽查人員及志工們積極巡查公車站候車亭，並宣導禁菸訊息至少719次，同時利用電子看板、網路宣導及公車車體廣告刊登禁菸訊息，並針對公車客運站或免費接駁公車站提供戒菸及禁菸文宣，歷經6個月宣導期，公車站候車亭11月起，民眾若被查獲抽菸將挨罰。

今天衛生局會同警方到公車站候車亭突襲，果真在八德茄苳溪站與中壢內壢火車站前的候車亭候車亭陸續查獲3人違規吸菸，後續將依菸害防制法處2千元以上、1萬元以下罰鍰。