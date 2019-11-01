竹市推免費租借飲料杯 9家飲料店、新復珍戲院響應

2019-11-01 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



為鼓勵民眾減塑，新竹市環保局推「新竹市x風享市借x首部曲：器喝茶」活動，提供免費租借外帶飲料杯，採「甲地借乙地還、你租我洗」方式，民眾可至特定9家飲料店及新復珍戲院租借，並將使用後的杯子交由店員或投入自助歸還機，參加民眾還可享有店家優惠，歡迎民眾加入「免廢」愛地球的行列，打造零廢棄生活。

環保局長江盛任表示，環保署自91年起推動限塑政策，8年前開始實施飲料杯回收獎勵，由業者提供優惠措施給自備環保杯的民眾，受到許多民眾響應，為再提升民眾支持重複使用環保杯，環保局特別與容器租借團隊「好盒器」合作，活動名稱風享採「分享」諧音，由環保局提供各店家可重複使用的風享大器杯、風享小器杯，提供新竹風城民眾分享容器。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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響應此活動的店家包含河堤上的貓、珍一波、西米露之家、大苑子-巨城店、可不可熟成紅茶-巨城店、貢茶-新竹城隍店、鮮茶道-城隍廟店、糖奶奶-護城河店、茶工業-新竹西大店及新復珍戲院，新復珍除配合免費租借外帶飲料杯外，在電影院1樓出入口也設置1台自助歸還機，方便民眾自助歸還飲料杯。

想加入活動的民眾只要透過手機APP加入好友綁定後即可進行租借，每支手機號碼每日最多可借6個杯子。飲料杯歸還採「人工掃描」及「自助歸還機」兩種方式，「人工掃描」是透過租借外帶飲料杯店家，依其營業時間由店員協助歸還，「自助歸還機」則是每天早上8點至午夜12點，由民眾自行將杯子投入歸還。

環保局表示，回收後的杯子將交由「好盒器」團隊統一清洗、消毒，再由物流公司把杯子配送到參與活動店家及電影院。另外，為回饋參與民眾，店家也配合推出「響應環保享折價、揪您器喝茶」等兩項風享活動。