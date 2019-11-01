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竹市推免費租借飲料杯 9家飲料店、新復珍戲院響應

2019-11-01 13:29聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

為鼓勵民眾減塑，新竹市環保局推「新竹市x風享市借x首部曲：器喝茶」活動，提供免費租借外帶飲料杯，採「甲地借乙地還、你租我洗」方式，民眾可至特定9家飲料店及新復珍戲院租借，並將使用後的杯子交由店員或投入自助歸還機，參加民眾還可享有店家優惠，歡迎民眾加入「免廢」愛地球的行列，打造零廢棄生活。

環保局長江盛任表示，環保署自91年起推動限塑政策，8年前開始實施飲料杯回收獎勵，由業者提供優惠措施給自備環保杯的民眾，受到許多民眾響應，為再提升民眾支持重複使用環保杯，環保局特別與容器租借團隊「好盒器」合作，活動名稱風享採「分享」諧音，由環保局提供各店家可重複使用的風享大器杯、風享小器杯，提供新竹風城民眾分享容器。

響應此活動的店家包含河堤上的貓、珍一波、西米露之家、大苑子-巨城店、可不可熟成紅茶-巨城店、貢茶-新竹城隍店、鮮茶道-城隍廟店、糖奶奶-護城河店、茶工業-新竹西大店及新復珍戲院，新復珍除配合免費租借外帶飲料杯外，在電影院1樓出入口也設置1台自助歸還機，方便民眾自助歸還飲料杯。

想加入活動的民眾只要透過手機APP加入好友綁定後即可進行租借，每支手機號碼每日最多可借6個杯子。飲料杯歸還採「人工掃描」及「自助歸還機」兩種方式，「人工掃描」是透過租借外帶飲料杯店家，依其營業時間由店員協助歸還，「自助歸還機」則是每天早上8點至午夜12點，由民眾自行將杯子投入歸還。

環保局表示，回收後的杯子將交由「好盒器」團隊統一清洗、消毒，再由物流公司把杯子配送到參與活動店家及電影院。另外，為回饋參與民眾，店家也配合推出「響應環保享折價、揪您器喝茶」等兩項風享活動。

「響應環保享折價」在活動期間每租借1個飲料杯，歸還後可獲得原購買店家10元折價券1張，每店限量發放100張折價券，限12月3日前使用完畢；「揪您器喝茶」於11月4至8日、11至15日，由參與活動的店家每日一店提供限量40組使用租借杯，享買一送一回饋，活動訊息詳見店家海報。

新復珍戲院除配合免費租借外帶飲料杯外，在電影院1樓出入口也設置1台自助歸還機，方...
新復珍戲院除配合免費租借外帶飲料杯外，在電影院1樓出入口也設置1台自助歸還機，方便民眾自助歸還飲料杯。記者黃瑞典／攝影
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新竹市環保局推免費租借外帶飲料杯活動，民眾可至特定9家飲料店及新復珍戲院租借，參...
新竹市環保局推免費租借外帶飲料杯活動，民眾可至特定9家飲料店及新復珍戲院租借，參加民眾還可享有店家優惠。圖／新竹市環保局提供
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新竹市環保局推免費租借外帶飲料杯活動，民眾可至特定9家飲料店及新復珍戲院租借，參...
新竹市環保局推免費租借外帶飲料杯活動，民眾可至特定9家飲料店及新復珍戲院租借，參加民眾還可享有店家優惠。圖／新竹市環保局提供
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