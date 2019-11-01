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舊城區尋覓動物喚起回憶 竹市動物園城市策展登場

2019-11-01 12:13聯合報 記者黃瑞典／新竹即時報導

「動物上班了，城市暖暖身」動物園城市策展今天登場，新竹市長林智堅在隆恩圳親水公園帶領小朋友欣賞台灣黑熊、長頸鹿等動物雕塑，也一起DIY促進猴子行為豐富化的飼料箱與玩具，林智堅說，市立動物園將重新開園，市府與遠東巨城購物中心共同舉辦暖身活動，喚起大家的回憶，今天起到24日的動物Say Hi策展活動，歡迎大家尋找躲藏在隆恩圳、遠東巨城與新竹火車站的動物朋友，打卡拍照。

策展記者會包括遠東巨城購物中心總經理羅仕清、副總廖茂為、營運長游欣宜、策展人魏嘉亨、藝術家蔡潔莘、劉哲榮等人與會，林智堅說，市立動物園將在12月28日重新開園，是以動物為主體，為動物打造舒適的家，新竹公園改造過程將原有的大樹與天然環境完整保存，重視周邊的生態系，形成最自然棲地。

「一座城市的文明在於如何對待城市中的生命」林智堅說，市府非常重視動物的福祉與教育，市立動物園會是最佳的生命教育場域，透過活動讓大小朋友更了解動物、尊重生命，也透過活潑的動物園城市策展，邀大家一同參與暖身活動。

隆恩圳沿線的台灣黑熊、梅花鹿與長頸鹿等原本是擺放重物園內的雕塑，整修後重現，還有藝術家創作的動物藝術品也會出現在遠東巨城與新竹火車站，此外還會舉行動物主題工作坊，邀大家一起製作動物遊具，打造動物行為豐富化的新家，讓市立動物園成為最棒的生命教育基地。

市府都發處指出，市立動物園開園前兩個月的暖身活動有3大主軸，第1是老動物園的展覽，讓大小朋友回味記憶中的市立動物園，再來藉由曾出現在市立動物園大門入口的動物雕塑及藝術家創作的動物，搶先出現在市區角落，讓大家找尋動物的蹤跡。

市府也推出動物尋寶地圖，讓大家找尋動物打卡，再到大同108再生基地兌換限量動物園萬花筒及海報，第3個特色主軸是為了幫動物搬新家，需要大家一起來幫動物做新家具，透過工作坊一起動手製作動物遊具，讓牠們入新厝也有新家具。

新竹市長林智堅在隆恩圳親水公園帶領小朋友欣賞梅花鹿等動物雕塑。記者黃瑞典／攝影
新竹市長林智堅在隆恩圳親水公園帶領小朋友欣賞梅花鹿等動物雕塑。記者黃瑞典／攝影
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新竹市長林智堅與小朋友DIY促進猴子行為豐富化的飼料箱與玩具。記者黃瑞典／攝影
新竹市長林智堅與小朋友DIY促進猴子行為豐富化的飼料箱與玩具。記者黃瑞典／攝影
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新竹市長林智堅在隆恩圳親水公園帶領小朋友欣賞台灣黑態等動物雕塑，並向小朋友解說。...
新竹市長林智堅在隆恩圳親水公園帶領小朋友欣賞台灣黑態等動物雕塑，並向小朋友解說。記者黃瑞典／攝影
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「動物上班了，城市暖暖身」動物園城市策展今天登場，市府歡迎大家尋找躲藏在隆恩圳、...
「動物上班了，城市暖暖身」動物園城市策展今天登場，市府歡迎大家尋找躲藏在隆恩圳、遠東巨城與新竹火車站的動物朋友，打卡拍照。記者黃瑞典／攝影
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動物園新竹林智堅

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