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金城湖黑面琵鷺等候鳥報到 竹市秋水鳥季11月9日登場

2019-11-01 11:46聯合報 記者黃瑞典／新竹即時報導

新竹市秋水鳥季活動11月9日在金城湖展開，市府產發處歡迎大家來金城湖欣賞水鳥，可以看到青足鷸、赤足鷸、小青足鷸、高蹺鴴、小環頸鴴、黑面琵鷺、大白鷺、小白鷺、夜鷺、蒼鷺、黃小鷺，還有高蹺鴴及黃小鷺等在此築巢育雛。

市府指出，秋天是賞鳥好季節，不但天氣宜人，今年小水鴨已到金城湖報到，每天都有數百隻群聚湖面休息，秋高氣爽最適合來一趟賞鴨的親子生態旅遊。

市長林智堅表示，香山濕地生態資源豐富，千餘公頃潮間帶孕育大量蝦蟹螺貝，每年春、秋季吸引大批水鳥到訪，是觀鳥賞蟹的好地方。

產發處指出，市長林智堅非常重視環境保育與觀光發展，除了整治紅樹林，也陸續爭取預算在香山濕地沿岸規畫設置環境教育及服務設施生態館、金城湖賞鳥區、海山海堤步道及南港賞鳥小徑等，讓民眾在安全乾淨的設施上，觀察生態及欣賞美景，歡迎民眾參加秋水鳥季活動，還能順路安排到海山漁港海堤步道賞蟹再賞夕陽。

新竹市野鳥學會理事長陳萬方說，新竹鳥會調查金城湖區水鳥，發現客雅溪口有上百隻黑腹濱鷸、紅胸濱鷸、三趾鷸及東方環頸鴴成群飛舞，讓人心情振奮，還有穿梭在木麻黃林子裡成群的花雀與黃雀，更增添熱鬧。

11月9日上午8時起新竹鳥會志工會在現場引導賞鳥，也導覽觀賞自然海岸樹種、泥灘地固沙植物等，歡迎大家攜伴到新竹市港南金城湖一起來欣賞南遷的候鳥。

新竹市秋水鳥季活動11月9日在金城湖展開，市府產發處歡迎大家來金城湖欣賞水鳥。圖...
新竹市秋水鳥季活動11月9日在金城湖展開，市府產發處歡迎大家來金城湖欣賞水鳥。圖／市府提供
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新竹市秋水鳥季活動11月9日在金城湖展開，市府產發處歡迎大家來金城湖欣賞水鳥。圖...
新竹市秋水鳥季活動11月9日在金城湖展開，市府產發處歡迎大家來金城湖欣賞水鳥。圖／市府提供
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新竹賞鳥濕地

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