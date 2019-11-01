108年地價稅開徵 苗縣稅務局推行動支付繳稅抽禮券
108年地價稅11月1日開徵，繳納期限到12月2日止，苗栗縣稅務局鼓勵民眾使用行動支付APP繳稅，舉辦「行動支付繳稅抽好禮」，只要在今年繳苗栗縣的地價稅繳稅期間，以行動支付APP繳稅，有機會獲得6000元全聯禮券。
苗栗縣稅務局指出，今年地價稅查定件（戶）數20萬4290件、查定稅額共13億6448萬餘元，較107年增加3359件，稅額增加593萬餘元。由於今年不是公告地價調整年度，今年稅額增加593萬餘元，與民眾持有土地狀態變更、移轉、新取得等異動有關，原則上今年地價稅與去年沒有太大差異。
稅務局指出，地價稅是地方稅，採歸戶、累進課稅，每一土地所有權人在苗栗只有1張地價稅單，應納稅額100元以下者，免發單徵收。持有28筆土地以下者，不論應納稅額多寡，稅單正面右下方「課稅土地清單」欄，已詳列各筆課稅土地坐落的段別、地號、課稅面積及稅額明細；持有超過28筆土地且應納稅額達5萬元以上，稅務局隨稅單另外附寄課稅明細表供核對，若應納稅額未達5萬元，可向該局申請課稅明細表。
稅務局指出，民眾若將房屋出租給中低收入戶或身心障礙者等經濟社會弱勢者，經主管機關認定為公益出租人者（愛心房東)，其出租房屋土地，自認定當年度起，至公益出租人有效期間屆滿年度止，可按最便宜的自用住宅用地稅率課徵地價稅，稅務局依據縣政府通報資料主動辦理，今年受理通報394件，節省愛心房東的地價稅負擔，提高將房屋租給經濟弱勢者的意願。
稅務局指出，地價稅基本稅率為10‰，自用住宅用地稅率為2‰，是最便宜的地價稅。民眾可檢視稅單正面收據聯左上方的「稅地種類」欄，若其中「自用住宅用地」欄的相關欄位為空白，土地並未按自用住宅用地稅率課徵地價稅；土地若符合自用住宅用地條件而尚未申請，可填寫稅單背面的申請書，郵寄或親送稅務局或網路申請，如經核准，明年度11月開徵的地價稅即可適用。
稅務局指出，今年地價稅單新措施，正面收據聯「應納金額合計」欄，列有稅額增減變動及原因數字代號1～8，「↑」代表今年應納稅額較去年增加；「↓」應納稅額較去年減少。若去年沒有課稅，今年開始有課稅資料，不呈現稅額變動；稅單背面右上方，詳載各數字代號代表類變動原因。
鼓勵民眾用行動支付，苗栗縣稅務局在地價稅開徵期間，使用「台灣Pay」、「ezPay簡單付」或「八大公股銀行行動網銀」、「中國信託i繳費」等行動支付APP，掃描繳款書QRCode，可參加抽獎。 頭獎6000元全聯禮券1名、二獎全聯禮券2000元2名，三獎全聯禮券500元20名，詳情參考稅務局網站（https：//www.mlftax.gov.tw）。
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