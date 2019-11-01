影／苗栗中正堂「變身」黑盒子劇場 11月推強檔好戲

2019-11-01 00:32 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗即時報導



苗栗縣文化觀光局中正堂又要「變身」了！擁有720個座位的大場館11月將化身成黑盒子劇場「貓裏、實驗、中正堂」，接連推出福爾摩沙馬戲團「潘朵拉的盒子」及EX-亞洲劇團「假戲真作2.0」兩檔經典節目，要為今年貓裏表演藝術節掀起壓軸高潮。

苗栗縣文觀局中正堂今年整修完成後，接續推出貓裏表演藝術節，這次再度與EX-亞洲劇團攜手合作，以「傳統與現代交融」的概念活化中正堂，透過「黑盒子劇團」方式及元素，將觀眾席設在舞台上，讓觀眾更貼近表演者，「零距離」融入在觀賞的樂趣中。

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苗栗縣長徐耀昌等人昨天上午為「貓裏、實驗、中正堂」宣傳，實地感受黑盒子劇場的魅力，文觀局展演藝術科長巫宇軒是江蕙「電車內面」的詞、曲作者，並因這首歌榮獲第20屆金曲獎最佳作詞人獎，上午他扮演「神秘嘉賓」，彈奏、演唱前一晚即興創作的一首歌，帶給全場一陣驚喜，也為記者會開場。

現場並演出EX-亞洲劇團「假戲真作2.0」、福爾摩沙馬戲團「潘朵拉的盒子」的片段節目；「潘朵拉的盒子」的表演結合特技、雜耍、戲劇、互動等元素，以幽默、詼諧的表演方式呈現，是適合全家觀賞的作品，演出長度60分鐘，推出日期及時間為11月2日下午2點30分、晚間7點30分及3日下午2點30分。