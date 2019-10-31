敬謝天、地、水 桃園市三界爺文化祭11月3日起跑

2019-10-31 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／即時報導



桃園市長鄭文燦今（31）日下午前往龍潭區三坑永福宮，出席「2019桃園市三界爺文化祭活動，今天在龍潭區三坑永福宮，由桃園市長鄭文燦主持啟動儀式。鄭文燦表示，市府客家局與龍潭區公所合作，辦理第2屆「2019桃園市三界爺文化祭」活動，活動自11月3日至10日展開，將透過三界爺主題特展與文化講座、三界爺同堂喜相逢、三界爺實境解謎闖關、水圳小旅行導覽等活動，讓市民朋友共同認識三界爺文化，進而了解三界爺信仰及過往共同開發土地的情懷。

目前桃園地區主祀三界爺的廟宇共22座，數量居全台之冠，是桃園非常具有特色的文化。鄭文燦表示，三界爺信仰緣由，與桃園開發歷史、水利工程、水利組織、平安戲等傳統有關。過去客家、閩南、平埔族群曾跨族群合作，開發桃園台地，興建不少水圳與埤塘，進而產生共同的三界爺信仰，祭祀天官、地官與水官，分別代表天官賜福、地官赦罪、水官解厄的信仰文化，形成地區文化的傳統，展現族群和諧的精神。

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早期客家與平埔族群曾合力開鑿龍潭大池、霄裡圳等，因此龍潭地區保留許多村落級的三官廟，顯見桃園三界爺信仰，不僅與桃園陂塘與水圳建設息息相關，更和多元族群兼容並蓄的和諧社會密不可分。

以水權分配為例，水權分配即是以三官祀組織推動，形成早期的民間水利組織，展現族群智慧。今年活動移師龍潭舉辦，龍潭地區平埔與客家族群眾多，不僅是三官廟發展的重要所在，也是龍潭發展的註腳，更充滿台灣人土地開發的歷史記憶，期盼透過活動，讓市民朋友看見先民智慧與文化，也保留並傳承水圳與農業所留下的歷史與知識。

客家局長何明光表示，2019桃園市三界爺文化祭主題為「敬謝天地水」，期盼透過人們對於三界爺的信仰，感恩大自然所賜與的天、地、水等資源。