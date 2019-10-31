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公車新路線213 桃園火車站往返林口長庚更便捷

2019-10-31 20:29聯合報 記者鄭國樑／即時報導

桃園市明天(1日)起新增試辦213「桃園火車站-林口長庚醫院(經樹人路)」市區客運路線，由統聯客運試辦營運，提供桃園經龜山區樹人路往返林口長庚醫院大眾運輸服務。

交通局表示，213 路線由桃園火車站發車，行經中正路、成功路、大有路、樹人路至林口長庚醫院站，沿途行經東門國小、青溪國中、青溪國小、北區國稅局、虎頭山環保公園、龜山苗圃、警察大學、大崗郵局、長庚醫院及其A8捷運站等重要據點，採循環路線行駛，平日、假日行駛每天6班次，收費方式同市區公車採里程計費，並享有持市民卡乘車買一送一優惠。

213路線為交通局協調統聯客運試辦闢駛，試辦3個月，11月1日至明年年1月31日，歡迎市民朋友多加利用，若試辦期間營運情形良好，將接續正式營運行駛。

交通局長劉慶豐表示，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，增加桃園地區經龜山區樹人路往返林口長庚醫院大眾運輸服務，提升桃園市公車路線完善路網及公車服務水準，歡迎市民朋友多多搭乘大眾運輸。

213「桃園火車站-林口長庚醫院(經樹人路)」各站位置，採循環路線行駛。圖／桃園...
213「桃園火車站-林口長庚醫院(經樹人路)」各站位置，採循環路線行駛。圖／桃園市政府交通局提供
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長庚林口樹人

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