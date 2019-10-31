桃園航空城公司搬進高鐵站前大樓 砸540萬元裝潢

2019-10-31 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



桃園航空城公司本在航空城願景館辦公，月租7077元，今年9月將現址搬遷至高鐵站前的國際金融雙星大樓，每月連同租金、管理費等花費逼近30萬元，還砸540萬元裝潢，國民黨籍議員徐其萬批評，明明就有桃園航空城聯合開發服務中心可進駐，為何一間負債公司要花大錢搬進大樓辦公，市府應撙節開支，否則怎對得起桃園市民？要求相關單位檢討。

桃園航空城公司總經理許又銘說，搬遷是因為願景館現址將作為國家級的原住民族文創中心及流行音樂劇場，加上因應推動航空城計畫需求而搬遷，至於為何不遷入桃園航空城聯合開發服務中心主要是地政局、工務局提供諮詢及行政作業場所，航空城公司負責招商及行銷，用途及活動屬性不同，因此經董事會決議規畫，將現址遷入高鐵站前的辦公大樓。

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許說，航空城願景館屬於地政局財產，航空城公司過去是跟地政局承租，價格也較為優惠，辦公室月租為七千多元，另四百多坪的航空城計畫展示空間，地政局則沒有收費，至於新遷至大樓費用高昂？公司回應，民間與公家單位市場行情有所區隔，皆依法承租。

桃園航空城公司指出，目前遷入高鐵站前的國際金融雙星大樓2樓，權狀面積約397坪，扣除公設34.5%，實際使用面積約為260坪，除了作為辦公室用途，也打造航空城計畫智慧展示空間（showroom)，包含人臉辨識系統、智慧視訊會議室、多功能3D展示區、智慧感應展示區、互動拍照區等，並提供智慧會議室等空間，以利招商行銷與國際接軌。