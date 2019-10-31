苗縣抽查轄內電梯設備 臺鐵竹南、通霄、苑裡站要改善

2019-10-31 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



苗栗縣政府工商發展處去年底執行，苗栗縣內的「建築物昇降設備及機械停車設備安全檢查」抽查300處，報告今年9月出爐，台鐵竹南站、通霄站、苑裡站的電梯設備有缺失要改善。竹南站電梯在10月18日停用改善，網友哀嚎電梯無法使用，電扶梯又經常走走停停。苗栗縣府工商發展處指出，竹南站缺失在10月30日改善，縣府今已發文同意恢復使用，但仍會再排日期複查。

苗栗縣政府工商發展處每年針對縣內建築物昇降設備及機械停車設備安全檢查，抽查300處，107年底抽查的300處，台鐵就有3站，竹南站、通霄站與苑裡站。

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去年底抽查的結果，今年9月報告出爐，竹南站、通霄站與苑裡站要將電梯缺失改善後，才能繼續使用。竹南站內有5個電梯，需要改善的電梯是竹南東站、竹南站一月台；通霄站則是一、二月台電梯、苑裡站則是候車室旁電梯。

3站的電梯缺失問題，主要都是發現電梯鋼索有鏽蝕，雖沒有立即性危險，但為求安全，縣府要求台鐵改善更換後，電梯才能繼續使用。3站現已完成改善。

台鐵竹南站是山、海線的分歧站，每天平均上下車旅客約有1萬2千人，是苗栗縣內重要交通轉運站，台鐵竹南站指出，電梯在10月18日缺失改善停用，10月30日完成改善。