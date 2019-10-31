日岡山市議會訪新竹市府、議會 兩姊妹市共創美好遠景

2019-10-31 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ／新竹即時報導



日本岡山市議會議長浦上雅彥及岡山市．新竹市友好都市議員連盟會長二嶋宣人今天率團訪問新竹市政府及市議會，受到市長林智堅、議長許修睿盛情歡迎，林智堅說，曾率團學習岡山車站經驗，對推動新竹大車站計畫獲益良多；許修睿則說，兩市締結姊妹市16年交流頻繁互動良好，都可舉行成年禮了！

浦上雅彥表示，會持續促進兩市的往來與友誼，讓雙方在市政、教育、產業及文藝互動上進行全面交流，共創兩市美好遠景。

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浦上雅彥、二嶋宣人率領的岡山市議員訪問團造訪市政府，林智堅恭喜浦上雅彥今年5月就任議長，浦上雅彥從2001年起到訪新竹市已達17次，林智堅感謝浦上雅彥長久以來的支持與關心，並強調，兩年前造訪岡山市對他在推動城市改造上有很大的助益。

林智堅也恭喜二嶋宣人榮任岡山市．新竹市友好都市議員連盟會長，期許未來兩市在市政、教育、藝文與交通建設等能有更密切深入的交流，林智堅提到岡山大車站平衡城市東西方的發展，新竹市推動大車站計畫會向岡山市看齊，縫合前後站的繁榮。

浦上雅彥給林智堅一個大擁抱，恭賀林連任市長，並強調兩市的往來非常活潑且正面，希望藉由雙方的努力互動可以長久持續，進而帶動兩國友誼與關係更加美好。

浦上雅彥一行人也造訪市議會，議長許修睿及多名議員盛情接待，許修睿說，岡山市與新竹市16年來交流頻繁互動良好，雙方一見如故，浦上雅彥與二嶋宣人雖是新科議長與會長，但都是連任好幾屆的議員，對新竹市並不陌生，且上任後第1年立刻率團來訪令人感動，也顯示相當看重新竹市的情誼。

浦上雅彥、二嶋宣人對市議會大陣仗歡迎也非常感動，他們指出，岡山市成立滿130周年，日本今年有「令和」新年號，他們又是新上任的議長與會長，多重意義，特別到新竹市分享這些好消息。