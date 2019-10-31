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桃市7連霸議員被判當選無效 劉茂群：一百萬個無法接受

2019-10-31 18:40聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市7連霸資深市議員劉茂群因去年大選前贈送每盒價值738元的蘋果，被檢方依違反選罷法起訴，同時提起當選無效之訴，桃園地院民事庭認定，劉送的禮盒足以動搖投票意向應屬賄選，今一審判處她當選無效；劉茂群透過簡訊回覆，表示得知結果「內心一百萬個無法接受」，將提上訴。

劉茂群表示，獲知民事一審判決當選無效結果以後，內心一百萬個無法接受，自己多次反躬自省，自己所作所為當之無愧，劉更直言「「無情的審判、沈痛的心情」，她面對這個判決，只能尊重司法，但為了維護自身清白及權益，決定提出上訴，希望司法還她公道。

桃園地院民事庭指出，劉茂群致贈的蘋果禮每盒738元，其經濟效益及實用性遠超過一般政見發表或選舉早市場和所發的扇子、帽子、小包面紙，原子筆等贈品，客觀上具有足以動搖該社區選民投票意向的效用。

法院認為，依照多名證人證詞、相關資料比對，足認劉茂群先前在陸光四村社區管委改選時，並未曾向改選後之棟委致贈水果禮盒，且呂姓助理送水果禮盒時又無固定的名目，可見劉送禮行為和社會風氣、慣例或節慶全然無關，應屬賄選，今天下午宣判劉茂群當選無效。 

檢方起訴指出，劉茂群（58歲）去年6月6日花2萬8000元向水果行買了39盒蘋果，並指示呂姓助理假託社區管委會當選，到八德區陸光四村送要價700元的蘋果禮盒，並尋求選民支持劉；劉訊時矢口否認，檢方2月偵結依違反選罷法起訴她，檢請法院從重量刑，刑事部分目前仍在審理中。

劉茂群（右二）得知被判當選無效，表示自己內心一百萬個無法接受，將提起上訴。圖／報...
劉茂群（右二）得知被判當選無效，表示自己內心一百萬個無法接受，將提起上訴。圖／報系資料照
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當選無效選罷法賄選

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