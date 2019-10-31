鳥會設非營利野生動物診所 中壢東南扶輪號召雪中送炭
2019-10-31 18:19
聯合報 記者鄭國樑
／即時報導
桃園市野鳥學會長期協助因人為、環境或流浪動攻擊等因素而受傷的野生動物重返野地或天空，自104年起正式培訓救傷義工進行野生動物救援工作，但受限於醫療資源、經費，無法讓傷病野生動物獲得即時與完善的醫療救治，常常令救傷義工扼腕。
今年3月，在中壢東南扶輪社及許多鳥友贊助醫療器材及經費下，野鳥學會設立了全國第一間非營利野生動物診所，並聘請兩位專任獸醫師駐診，營運至今相當順暢。
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中壢東南扶輪社林財喜社長表示，野鳥學會吳豫州理事長帶領著一群熱血義工日日夜夜守候，以及時時待命的醫護人員，無怨無悔協助各類野生動物救護，讓人很感動，繼3月份的捐贈之後，中壢東南扶輪社號召聯合15個在地扶輪社，捐贈有氧氣製造機、保溫箱、麻醉週邊用品等，補強野生動物急診加護及雛幼鳥照護的醫療用途，讓野生動物診所的設備更為完善。
桃園市野鳥學會理事長吳豫州說，鳥會自從接手野生動物救傷收容後，野生動物救傷工作連兩年都有近千件次數。野生動物診所成立後，通報案件更是激增，今年截至10月底已接獲1371件，由於有了專任醫師及護理人員駐診，成功救治並野放283隻野鳥，比去年同期增加96隻。
吳豫州指出，非營利野生動物診所醫療支出很高，希望有善心人士持續捐款贊助或是能有企業願意認養，盼藉此捐贈行動，能喚起政府、民眾關心野生動物的福祉及生態保育工作，並意識到生態環境與我們生活的密切關係。
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