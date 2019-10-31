新竹百年州廳廁所大改造 增設性別友善廁所

2019-10-31 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ／即時報導



新竹市政府百年州廳廁所因空間不足，男女廁混合令使用者尷尬，且設施老舊通風不良，市府著手整修，導入性別友善觀念，增設性別友善廁所，男女都可使用，也讓跨性別使用者多一種選擇，符合性別平等，多元社會的需求，環保局及市府教育處未來改建公廁、新建校舍時，也會將性別友善廁所納入規畫。

市府指出，百年州廳是國定古蹟，目前1、2樓兩側共設有4間廁所，因空間有限，男女廁在同一空間，僅用布帘或拉門區隔，無論市府員工或洽公民眾，使用上有點尷尬與不便，而且廁所因老舊通風不良，也顯得陰暗潮溼。

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市府報文化部備查，動工整修百年州廳廁所，將男女廁所獨立，交叉分布在1、2樓兩側，4間廁所除了蹲式、坐式馬桶，也都會設置1個免治馬桶，另外，設有2間無障礙廁所，也可供親子使用。

兩性平權觀念漸受重視，市府趁州廳廁所整修工程，導入性別友善觀念，在1樓男廁增設1間獨立空間的性別友善廁所，內設有坐式馬桶及小便斗，男女都可使用，調節男女廁空間配置比例及如廁時間比例不均問題，讓廁所使用具彈性和效率，也讓跨性別民眾有更友善的如廁空間。

市府指出，舊式化糞池也將挖除更新，整修工程將在年底前完工，屆時百年州廳廁所不僅明亮通風，提供員工及洽公民眾舒適的如廁空間，尊重及滿足多元社會的需求。