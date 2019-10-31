醫師也需要醫師！長期站立開刀 醫師腰酸背痛無法看診
2019-10-31 15:43
聯合報 記者陳斯穎
／新竹即時報導
一名年約40歲的A姓外科醫師，因長期站立幫病患開刀，多年來飽受腰痠背痛之苦，靠強效型止痛藥止痛，日前一度疼痛到無法行走，連正常幫病患看診都出現困難，自行評估必需要手術治療而到醫院求診，經神經外科醫師施以微切傷口脊椎融合手術，患者2天即出院返回工作崗位。
中國醫藥大學新竹附設醫院神經外科主任黃祥銘表示，A姓醫師患有腰椎椎間盤突出及滑脫併壓迫到坐骨神經，造成下肢麻痛及活動困難等障礙。透過「微切傷口脊椎融合手術」，打入6支骨釘並以顯微手術解決神經壓迫問題，傷口不到4公分，患者術後恢復良好，術後當天即可下床活動，2天即出院。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
黃祥銘也提到，另一名80歲高齡邱姓女患者，出現下背痛、跛行，雙下肢麻痛嚴重的狀況超過3個月，藥物及復健都無效，最後施以「微切傷口脊椎融合手術」，開完刀2天即出院，術後恢復順利。
黃祥銘指出，「微切傷口脊椎融合手術」特色是「單一小傷口」，傷口約10元硬幣大小，即可進行神經減壓，且採新式皮質骨釘路徑置入術的配合下，就能達到固定脊柱的效果，整體效果較以往更加微創，患者術後2到3天內即可出院，術後傷口也不用拆線、不用換藥，20歲到90歲都可適用，尤其適合體型較胖和骨質疏鬆病患。
黃祥銘說，脊椎疾病以長者居多，但其實先天性脊椎發育問題、長期姿勢不良、久坐久站，或工作需要彎腰提重搬東西的族群，都有可能有脊椎的疾病。提醒民眾若出現脊椎退化或滑脫問題，同時合併有下肢麻痛及間歇性駊行等症狀，應立即就醫進行評估，選擇合適的方式進行治療。
留言