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醫師也需要醫師！長期站立開刀 醫師腰酸背痛無法看診

2019-10-31 15:43聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

一名年約40歲的A姓外科醫師，因長期站立幫病患開刀，多年來飽受腰痠背痛之苦，靠強效型止痛藥止痛，日前一度疼痛到無法行走，連正常幫病患看診都出現困難，自行評估必需要手術治療而到醫院求診，經神經外科醫師施以微切傷口脊椎融合手術，患者2天即出院返回工作崗位。

中國醫藥大學新竹附設醫院神經外科主任黃祥銘表示，A姓醫師患有腰椎椎間盤突出及滑脫併壓迫到坐骨神經，造成下肢麻痛及活動困難等障礙。透過「微切傷口脊椎融合手術」，打入6支骨釘並以顯微手術解決神經壓迫問題，傷口不到4公分，患者術後恢復良好，術後當天即可下床活動，2天即出院。

黃祥銘也提到，另一名80歲高齡邱姓女患者，出現下背痛、跛行，雙下肢麻痛嚴重的狀況超過3個月，藥物及復健都無效，最後施以「微切傷口脊椎融合手術」，開完刀2天即出院，術後恢復順利。

黃祥銘指出，「微切傷口脊椎融合手術」特色是「單一小傷口」，傷口約10元硬幣大小，即可進行神經減壓，且採新式皮質骨釘路徑置入術的配合下，就能達到固定脊柱的效果，整體效果較以往更加微創，患者術後2到3天內即可出院，術後傷口也不用拆線、不用換藥，20歲到90歲都可適用，尤其適合體型較胖和骨質疏鬆病患。

黃祥銘說，脊椎疾病以長者居多，但其實先天性脊椎發育問題、長期姿勢不良、久坐久站，或工作需要彎腰提重搬東西的族群，都有可能有脊椎的疾病。提醒民眾若出現脊椎退化或滑脫問題，同時合併有下肢麻痛及間歇性駊行等症狀，應立即就醫進行評估，選擇合適的方式進行治療。

採用「微切傷口脊椎融合手術」，傷口僅約10元硬幣大小，患者術後2到3天內即可出院...
採用「微切傷口脊椎融合手術」，傷口僅約10元硬幣大小，患者術後2到3天內即可出院。圖／中醫大新竹附醫提供
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黃祥銘指出，「微切傷口脊椎融合手術」特色是「單一小傷口」，術後傷口也不用拆線、不...
黃祥銘指出，「微切傷口脊椎融合手術」特色是「單一小傷口」，術後傷口也不用拆線、不用換藥，20歲到90歲都可適用。記者陳斯穎／攝影
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手術患者醫師

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