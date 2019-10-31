醫師也需要醫師！長期站立開刀 醫師腰酸背痛無法看診

2019-10-31 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



一名年約40歲的A姓外科醫師，因長期站立幫病患開刀，多年來飽受腰痠背痛之苦，靠強效型止痛藥止痛，日前一度疼痛到無法行走，連正常幫病患看診都出現困難，自行評估必需要手術治療而到醫院求診，經神經外科醫師施以微切傷口脊椎融合手術，患者2天即出院返回工作崗位。

中國醫藥大學新竹附設醫院神經外科主任黃祥銘表示，A姓醫師患有腰椎椎間盤突出及滑脫併壓迫到坐骨神經，造成下肢麻痛及活動困難等障礙。透過「微切傷口脊椎融合手術」，打入6支骨釘並以顯微手術解決神經壓迫問題，傷口不到4公分，患者術後恢復良好，術後當天即可下床活動，2天即出院。

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黃祥銘也提到，另一名80歲高齡邱姓女患者，出現下背痛、跛行，雙下肢麻痛嚴重的狀況超過3個月，藥物及復健都無效，最後施以「微切傷口脊椎融合手術」，開完刀2天即出院，術後恢復順利。

黃祥銘指出，「微切傷口脊椎融合手術」特色是「單一小傷口」，傷口約10元硬幣大小，即可進行神經減壓，且採新式皮質骨釘路徑置入術的配合下，就能達到固定脊柱的效果，整體效果較以往更加微創，患者術後2到3天內即可出院，術後傷口也不用拆線、不用換藥，20歲到90歲都可適用，尤其適合體型較胖和骨質疏鬆病患。