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竹縣慶祝30而立 將發放五色鳥造型悠遊卡

2019-10-31 15:40聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

為慶祝新竹縣30而立，新竹縣政府將於11月2日上午9時在縣府大禮堂舉辦「新竹縣設縣140年暨縣治遷建30周年紀念大會」，邀請大家一同來透過歌舞劇，更認識新竹縣的成長蛻變。

縣府指出，從光緒元年竹塹改稱新竹並首度設縣，行政運作歸台北府，光緒五年派任首任知縣，新竹縣進入實質行政上的獨立運作，迄今已140年。民國71年6月，總統核定新竹縣、市分治，並從7月1日起，原縣轄新竹市及香山鄉，奉行政院核定合併升格為省轄市，78年新竹縣政府遷建竹北，至今剛好30年整，新竹縣府特別舉辦這次紀念大會的原因。

紀念大會於11月2日上午9點開放民眾入場，大禮堂位置約900個，自由入場不對號入座，請民眾提早入場。紀念大會上午10點正式開始，共分為四段，以新竹縣發展歷史規畫追根溯源、承先啟後、族群融合、開創新局四段演出，卡司包括朱俐靜、秀蘭瑪雅、黃子軒、劉榮昌、曾雅君、築夢舞集、藝想台灣、泰雅學堂等熱力表演，各段間不停止，全由引言人串場，有別於傳統，讓大會流程更緊湊、精彩。

新竹縣府表示，為了這次的紀念大會，特別製作五色鳥造型的悠遊卡，與紀念專刊、紀錄片DVD、環保袋與客家米食，於活動結束後發放，數量有限，發完為止。

五色鳥造型的悠遊卡相當別緻，將於於活動結束後發放，數量有限，發完為止。記者郭政芬...
五色鳥造型的悠遊卡相當別緻，將於於活動結束後發放，數量有限，發完為止。記者郭政芬／攝影
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新竹縣府表示，為了這次的紀念大會，特別製作五色鳥造型的悠遊卡，與紀念專刊。記者郭...
新竹縣府表示，為了這次的紀念大會，特別製作五色鳥造型的悠遊卡，與紀念專刊。記者郭政芬／攝影
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新竹縣政府將於11月2日上午9時在縣府大禮堂舉辦「新竹縣設縣140年暨縣治遷建3...
新竹縣政府將於11月2日上午9時在縣府大禮堂舉辦「新竹縣設縣140年暨縣治遷建30周年紀念大會」。記者郭政芬／攝影
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新竹行政院悠遊卡

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