立委參選人掀頭份市風雨球場工程議題 市長：都有功勞
2019-10-31 14:29
聯合報 記者范榮達
／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市民殷盼的蟠桃公園風雨球場興建工程經費有譜，無黨籍下屆立委參選人頭份市民代表會主席温俊勇、國民黨立委徐志榮先後在網路披露訊息，也引發熱議，頭份市長羅雪珠今天跟進宣布好消息，表示温主席關心支持墊付案，徐立委爭取促成，大家都一起努力為鄉親。
羅雪珠說， 市公所今年提報計畫，教育部體育署補助經費1350萬元，加上自籌250萬元，規畫在蟠桃公園既有球場重新改建，工程內容包括球場結構鋼構、壓克力面層鋪設、球場畫線及夜間照明設備工程，預計2021年3月竣工，盼完工後的風雨球場能提供更安全、更標準，不受天候影響的運動場地。
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頭份市公所指出，蟠桃公園風雨球場興建工程因未列入今年預算，10月28日代表會通過1600萬元墊付案，將委託設計，進度估計明年初動工，後年3月完工，2座加屋頂的全場籃球場供運動利用。
温俊勇10月29日在個人臉書以「起造一座風雨球場，實踐對頭份市民們的承諾。」為題PO文，指出市民殷切期盼的風雨球場，終於塵埃落定，謝謝市民給市代會力量，給市公所力量，近日蟠桃公園風雨球場工程計畫，獲得教育部核定補助，風雨球場興建在即，民意才是最強大的力量，可以一起實現很多夢想。
徐志榮則於10月30日在臉書PO出教育部體育署公文，表示蟠桃公園風雨球場工程計畫9月27日獲得核定補助1350萬元，鄉鎮地方建設必須透過縣市政府提報到中央部會單位，加上立委積極爭取，經審查核准後，建設補助經費才能落實到地方，身為在地立委，就是要替地方爭取經費。
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