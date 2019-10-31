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台灣堯舜禹文化學會教孝道 華夏劇場演給你看

2019-10-31 09:57聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣餐廳、KTV等場所常見台灣堯舜禹文化學會苗栗辦事處慧行志工義賣羊奶饅頭的身影，他們辛苦付出，支持「華夏劇場」演出，計畫巡迴苗栗縣53場，傳達中華文化中重要的孝道。

華夏劇場第1集「盤古開天」今年9月15日晚上7點在頭份太陽宮前演出，第2集「女媧補天」11月2日晚上7點到8點30分在苗栗玉清宮廟前演出，還安排有獎徵答，贈送羊奶饅頭及無毒雞蛋，歡迎鄉親觀賞。

女媧補天公演，由苗栗台灣堯舜禹文化學會苗栗辦事處主任張鈺欣及胞妹張招英承辦，兩人在苗栗成立辦事處近20年，回饋鄉親的心意辦活動，獲得苗栗縣長徐耀昌地方秘書楊雲亭大力支持，及苗栗市玉清里長賴玉蘭引薦苗栗縣弦鼓文藝發展協會理事長黃莉樺、歌唱班指導老師黃心慧，她們認同華夏劇場理念，率領歌唱班學員參與演出。

劇中主角「女媧」、「伏羲」是由夫妻檔吳美蘭、徐明雄飾演，他們喜歡讀經，也常參與扶助弱勢團體，最受人歡迎「財神」角色，則由嘉盛里長胡森琳里長粉墨登場。此外，演出當中還有大明寺社區大學中東塑身舞蹈班的學員義演3首肚皮舞，結束後邀請台灣堯舜禹文化學會理事長林呈財解說舞台劇。

張鈺欣表示，華夏劇場公演計畫巡迴苗栗53集，鼓勵年長鄉親參與演出，因為擁有舞台就擁有生命，讓老人家為兒孫立下良好的典範，兒孫也能傳承老人家的精神，這就是中華文化中最重要的孝道，不只能奉養父母，更讓父母擁有心靈成長的喜悅。

台灣堯舜禹文化學會「華夏劇場」第2集公演，11月2日在苗栗市玉清宮前登場。圖／台...
台灣堯舜禹文化學會「華夏劇場」第2集公演，11月2日在苗栗市玉清宮前登場。圖／台灣堯舜禹文化學會
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