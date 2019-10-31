好讚！關西服務區打造寵物共餐區 公廁還有免治馬桶
2019-10-31 07:20
聯合報 記者郭政芬
／新竹即時報導
國道3號北部最大的關西服務區近期裝修，瞄準台灣逐步走向高齡化和少子化，首創將公共廁所全面更新為免治馬桶，還提供結合戶外DOG RUN的室內寵物共餐區，打造可三代親子同樂的友善空間，更與韓國高速公路服務區最大的經營廠商集團合作，引入韓國知名物產，明年過年前清水服務區則將打造日本專區，與國際接軌提供更多元的服務。
國道關西服務區原委託經營契約於今年5月底到期，高公局重新招商後，仍由新東陽公司取得經營權，重新裝修後軟硬體設備都大升級。
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新東陽總經理麥升陽表示，此次斥資超過1.2億元，結合環保綠建築重新打造關西服務區，和締盟姊妹企業的韓國大保集團合作，來關西服務區除能買到道地客家商品外，不用出國也可以品嘗韓國服務區的人氣商品，農曆春節前新東陽負責經營的國道3號清水服務區也將與中日本EXIS公司，在3樓幸福天空廣場打造日本專區「Area Japan」，導入日本特色產品與美食。
這次關西服務區重新開幕，也推出多項貼心服務，包括國道愛心漂傘，並將105間廁所全面更新為免治馬桶，另還為有毛孩子的用路人提供一個結合戶外DOG RUN的室內寵物共餐區，及可三代親子同樂的友善空間。
這次也新增韓國美食、伴手禮、農甜味市集等多樣櫃位，新竹藝術家、好事創意工坊葉佳讓開發「好柿會花生」、「平安鮭」等系列諧音伴手禮，希望路人快樂出門、平安回來，在國道的伴手禮櫃也獲得不少民眾喜愛。葉佳讓說，國道是一個曝光的機會，能完整分享他創作的理念。
關西服務區在改裝進化空間的部分，用綠建築為概念打造「生態、節能、減廢、健康」的服務區，區站內採用新竹在地春池玻璃用回收螢幕製成的節能磚，並運用格柵與植生牆的綠建築工法，兼具採光和遮蔭功能，騎樓外推後讓有著大面落地窗的「花迎光林客席區」營造更寬敞明亮舒適的用餐環境。
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