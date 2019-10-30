把政府當下游 鄭文燦稱檢舉達人如地下市長

2019-10-30 22:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



交通違規取締愈來愈多，桃園警方近來挨批把民眾當提款機，警方無奈認為是因檢舉達人氾濫，不得不處理，桃園市長鄭文燦今天主持市政會議替警方說話，認為警方面臨大量、匿名或重複檢舉可不處理，還舉例若「介壽路一到三段，假設有300輛車違停，可能無法處理（取締）」，並指檢舉達人把政府當下游，猶如「地下市長」，此番言論也在網路掀起討論。

桃園警方取締交通違規裁罰量連年增加，違規停車開單去年達40萬張，今年上半年交通違規罰款已超收8千餘萬元，引起民代關切，警方無奈並非喜愛開單，而是檢舉達人太多。

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鄭文燦今天在市政會議時表示，大量、重複與匿名檢舉案件不少，從檢舉交通違規、違章建築到環境改善等都有，市府3年前即請研究考核委員會制定大量檢舉辦法，避免此類重複、大量檢舉案，「檢舉達人變地下市長」，公務員業務大增。

鄭說，以往就曾有民眾檢舉某路段1號到1000號都是違建，公務員就乖乖逐一清查，他認為此類大量檢舉案，增加公務員負擔，尤其警方勤務涉公權力行使且有其特殊性，若遇到大量、重複與匿名檢舉案件「可以不處理」，可權衡違規與影響交通高低程度，依其行政裁量權來處理，不必全面處理，以免耗費行政資源。

鄭還舉例，若檢舉桃園介壽路一到三段有違規停車，假設整條路有3百輛車違停，警方要不要據此檢舉取締，但可能沒辦法這樣處理，將責請副市長游建華協調，未來請警察局也適用此套辦法，警方還是可以處理檢舉，但大量、重複與匿名檢舉，就應衡酌考量，也批檢舉達人把市府當下游，公部門一接到檢舉就處理，「那檢舉人就當局長當市長好了」。