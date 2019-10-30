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分享智慧城市經驗 鄭文燦盼交流學習

2019-10-30 21:14中央社 台北30日電

桃園市長鄭文燦今天出席「2019第十七屆華人領袖遠見高峰會」擔任與談人，並以「智慧城市永續發展：桃園經驗」為題暢談智慧城市，期盼透過交流學習讓智慧生活應用往前邁進。

鄭文燦表示，桃園市6月勇奪全球智慧城市TOP 1首獎，深獲國際肯定，但更重要的是希望透過各種服務，讓市民對智慧市政真正有感，也期盼未來數位國家與智慧城市的發展，能作為台灣總體發展的動力，以市民主義打造更多智慧城市應用。

鄭文燦下午前往台北香格里拉遠東國際大飯店，出席華人領袖遠見高峰會擔任與談人，暢談桃園智慧城市經驗。

他說，桃園市今年參加的國際組織「智慧城市論壇」（Intelligent Community Forum,簡稱ICF）紐約全球高峰會，以「無限學習」為主題，桃園市就是以智慧教室、數位學堂等計畫脫穎而出。

鄭文燦指出，桃園市從106學年度推動「雙語創新教學計畫試辦學校」計畫，選定多所學校進行雙語試辦教學，透過結合人工智慧、機器人教育、科技教育等課程，不同以往制式的英語情境教室，融入教學環境中的英語學習成效良好。

鄭文燦說，市府同時也致力推動智慧交通、智慧防災及智慧路燈等應用，由市府鋪設「智慧路燈暨物聯網應用平台」，整合空氣盒子、車流、人流等資訊，計畫完成後，檢修故障、調整照明將可由中控中心控制，不但減少路燈報修時間，採用LED路燈所節約的電費也相當可觀。

在智慧治理方面，鄭文燦表示，市民除了可透過「水情APP」即時掌握風雨動態，市府也建立優化「行動派遣119」，提升救災的效率與安全性。而環境污染監控中心也運用IoT技術，讓稽查員在4小時內完成申報案件的稽查處理。

鄭文燦指出，桃園市民卡自104年9月發行至今已屆4週年，不但發行數量達146萬張，更結合交通票證、Youbike租借、小額支付、借還書等功能，是桃園智慧生活的象徵。市府除增加媽媽卡功能，推播嬰幼兒注射疫苗時間，未來還將開發推播市民活動及無零錢商圈功能，提升應用範圍。

鄭文燦表示，市民卡也將發展行動支付，並同步增加合作店家優惠活動。市民也可透過市民卡使用桃園市的國民運動中心、免費公車等，消費紀錄可提供間接觀察公車路線搭乘率。未來市民卡仍有多樣化的加值應用空間，也期盼能與其它縣市交流學習，讓台灣在智慧生活應用能往前邁進。

鄭文燦公車香格里拉

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