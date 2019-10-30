竹縣關西、竹東、峨眉浪漫台三線藝術季 即日起開跑

2019-10-30 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹即時報導



客委會與台三線上橫跨的5個縣市合作辦理「浪漫台三線藝術季」，今天與新竹縣政府在新瓦屋舉辦記者會，客委會主委李永得、縣長楊文科宣布即日起至12月15日，竹東鎮舉辦「浪漫好時.好食市場派對」、關西鎮「鼓動茶香在關西」、峨眉鄉「慢漫生活節」3個系列活動啟動，邀請國內外藝術家、音樂家、團隊等，以裝置藝術、表演、展覽、市集、踏茶漫遊等形式，帶領民眾走訪最美客家聚落，體驗道地文化與小鎮魅力。

李永得表示，浪漫台三線藝術季目的打造台灣一場文藝復興運動，發現獨特特點，保存及傳揚客家文化，並邀請外國與在地藝術家合作創新，讓客家文化更豐富、更多元。

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縣長楊文科表示，新竹縣為台三線行經路線最長之縣市，感謝客委會的支持，投入相當多資源，新竹縣就有5個策展區、6場活動，超過40位國內外知名藝術家投入創作，藝術季開幕以來兩個禮拜，本縣活動獲得鄉親很大迴響，接下來，於竹東、關西、峨眉的精采活動，也誠摯邀請所有人來體驗客家藝術饗宴。

活動現場，李永得也與楊文科品嘗客家創新料理，以竹東在地食材客家榨菜、牛汶水、東方美人茶製成，這些創新料理即日起在竹東市場登場的「浪漫好時 好食市場派對」中，民眾也有機會品嘗到，用「五感」深入在地人的廚房，並邀請藝術家曾偉豪，以互動體驗方式聆聽市場之聲，用藝術與設計能量，認識傳統客家市場、傳統保存食物，了解其中的智慧。另外在11月每周星期二、六推出市場暢遊及創意客家美食餐桌旅行活動，體驗最道地竹東客家魅力。

11月30日至12月1日將在關西東安古橋上舉辦「鼓動茶香在關西」藝文展演，打造水上舞台及觀眾席，讓民眾近距離觀賞國際級藝術家與團隊展演，包含優人神鼓、金曲獎客家歌手黃子軒與山平快、曾雅君、曾沛慈、魏如萱，帶來一連串客家與流行音樂碰撞精彩表演，帶您表演之間品味茶席與藝術演繹，還有機會乘坐藝術家林舜龍所設計曬恩愛柿子。

活動還加碼11月1日至12月1日產業手感精緻小旅行，將由專業旅行家東南旅行社客製化人生茶韻香的風格旅行！兩者皆於11月1日上午8時開放報名，可上「鼓動茶香在關西」官網查詢。