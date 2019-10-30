【即時短評】連年虧損肥貓多 桃園航空城公司該關了
2019-10-30 20:30
聯合報 記者曾增勳
／桃園即時報導
如果一家民營企業，資本額5.4億元，連續虧損10年沒有賺錢，人事成本占營運成本及費用的六成，沒賺錢，每年源源不斷支付人事成本，公司高層還領高薪，更不知那一年可以盈虧打平，如果你是投資人，會投資這家公司嗎？如果你是老闆，是不是早就宣告破產收攤嗎？
桃園市就有一家這樣的公司，桃園市政府獨資的「桃園航空城公司」，這家公司年年虧損，桃園市審計處每年糾正，但沒有一年改善過。審計處指出，桃園航空城公司經營持續虧損，近4年度累積虧損占實收資本額12.89%，用人費用占營業成本及費用近6成，允宜研謀因應措施。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
審計處資料，桃園航空城公司目前資本額5.4億元，市府從編列年度預算就沒打算賺錢，去年編列預算「純損」3420萬，最後審定只虧2351萬元，比預算減少1068萬元。簡言之，「比預算虧損減少就是賺」，就是這家公司的寫照。
今天桃園航空成到桃園市議會報告，多名議員再批航空城人事酬庸。這家公司從前縣長朱立倫、吳志揚到現任市長鄭文燦，「經營階層」幾乎都是酬庸，現今幾名航空城經營高層每月坐領乾薪10幾萬。套一位企業界老闆說法，像這樣的公司早應關門。或許現在唯一的航空城公司應先關門、把預算歸零，才對得起萬千納稅百姓。
「爾俸爾祿、民膏民脂、下民易虐，上天難欺」是宋太宗頒布天下官箴警惕，16字「戒石銘」至今適用。連審計單位都把桃園航空城公司與「年年虧損」畫上等號，年年花用人民辛苦納稅錢，除市議員及外界批評「酬庸」之外，績效何在? 市政府主事者與桃園航空城坐領高薪者，在這16字真言下，面對百姓，能否心中坦然無愧嗎？
留言