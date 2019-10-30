親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

海陸女兵爆營內寢室偷拍同袍 裸照流上網瘋傳

苗栗縣南港溪驚傳大量魚屍 環保局採樣水質釐清

2019-10-30 20:27聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣南港溪在竹南鎮與造橋鄉交接處29日突出現大量魚群暴斃，苗縣府環保局接獲民眾反應、議員陳光軒今到場勘查發現，現場魚屍數量至少有千尾。環保局清查發現，上游某造紙廠先前有放流水不合標準，加上沿途有工廠等汙水匯入溪流，來源非單一，現場檢測水的溶氧量降低，有機物升高，導致魚群暴斃，詳細原因待釐清，採樣水質調查中。

苗栗縣議員陳光軒說，今天接獲網友反應，在竹南與造橋交界處的南港溪橋下有大量異物，到場勘查發現，現場都是死魚，數量至少有幾千尾甚至更多，懷疑溪水遭汙染。

苗栗縣環保局指出，昨接獲民眾反應，與動物保護防疫所人員到場現勘，今上午到場清理魚屍。暴斃的魚群是豆仔魚，研判水中的有機物太多，導致溶氧量降低，造成魚群暴斃。

環保局指出，初步調查，上游的某紙廠今年7月查出排放水的化學需氧量、生化需氧量與懸浮固體都超過法規標準，三項都超標，預計將開罰240萬元。由於上游有兩間造紙廠，還有其他工廠，南港溪匯集紙廠、畜牧場排放水、生活廢水等，來源並非單一，也採集兩間造紙廠排水化驗，魚群暴斃死因仍待釐清。

苗栗縣環保局人員今到場清理魚屍。圖／苗栗縣環保局提供
苗栗縣環保局人員今到場清理魚屍。圖／苗栗縣環保局提供
分享
苗栗縣議員陳光軒說，今天接獲網友反應，在竹南與造橋交界處的南港溪橋下有大量異物，...
苗栗縣議員陳光軒說，今天接獲網友反應，在竹南與造橋交界處的南港溪橋下有大量異物，到場勘查發現，現場都是死魚，數量至少有幾千尾甚至更多，懷疑溪水遭汙染。圖／苗栗縣議員陳光軒提供
分享
苗栗縣議員陳光軒說，今天接獲網友反應，在竹南與造橋交界處的南港溪橋下有大量異物，...
苗栗縣議員陳光軒說，今天接獲網友反應，在竹南與造橋交界處的南港溪橋下有大量異物，到場勘查發現，現場都是死魚，數量至少有幾千尾甚至更多，懷疑溪水遭汙染。圖／苗栗縣議員陳光軒提供
分享
苗栗縣環保局人員今到場清理魚屍。圖／苗栗縣環保局提供
苗栗縣環保局人員今到場清理魚屍。圖／苗栗縣環保局提供
分享

苗栗縣水質

相關新聞

推通勤定期票沒效？ 桃市議員籲機捷再降價

2019-10-30 20:01

竹縣關西、竹東、峨眉浪漫台三線藝術季 即日起開跑

2019-10-30 20:37

【即時短評】連年虧損肥貓多 桃園航空城公司該關了

2019-10-30 20:30

苗栗友善石虎試辦 友善石虎農地9人、社區巡守4隊參與

2019-10-30 19:48

影／視察捷運綠線高架 鄭文燦：進度超前預計114年底完工

2019-10-30 16:59

影／學生自由發揮創意 立委參選人陳超明line貼圖上架

2019-10-30 16:50

影／國門最難看「天空斷橋」 林佳龍允國2甲接台61線解決

2019-10-30 16:10

桃園航空城公司擅投資虧空5百萬？議員怒轟6主管賠償

2019-10-30 15:39

社區關懷據點苗栗朝1村里1據點 88歲阿婆當志工很開心

2019-10-30 13:37

苗縣違章工廠六百多家 縣府專案小組加強稽查輔導

2019-10-30 12:25

平鎮老街溪漂死魚 飲料廠喊冤

2019-10-30 00:04

頭份納骨塔爭議 苗縣議長盼做好溝通

2019-10-30 00:00

看問題／把市民當提款機？ 警也吐苦水

2019-10-29 23:51

違規開單暴增 桃市議員：小違規宜勸導

2019-10-29 23:47

挑戰人生下半場／電機老董愛畫畫 彩繪人生

2019-10-29 23:40

台三線33家老店新風貌 「時光竹寶盒」導覽

2019-10-29 23:30

影／苗栗BC肝篩檢10年有成 苑裡今年採「地毯式」篩檢

2019-10-29 19:14

揮別塞車噩夢！ 國3「大鶯豐德交流道」今通過審議

2019-10-29 18:46

「坐伙」看見地方的美 青年深入八德竹霄打造新景點

2019-10-29 18:20

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00

影／頭份玉寶文創納骨塔爭議 居民赴議會陳情

2019-10-29 20:36

竹南排水溝驚見「葡萄汁」環保局：工廠累犯水汙法開罰

2019-10-29 16:44

桃園區衛生所 推廣器官捐贈簽署數全國第一名

2019-10-29 15:57
看更多

熱門文章

南迴公路大鳥拓寬段通車了 民眾直呼：好美喔

2019-10-30 10:58

為燈會拆花博逾億場館？ 建築師盼延續花博價值

2019-10-30 10:23

桃園航空城公司擅投資虧空5百萬？議員怒轟6主管賠償

2019-10-30 15:39

台北夜市打牙祭 TOP10必吃美食出爐

2019-10-30 14:35

領北市府薪水忙黨務？ 「學姐」黃瀞瑩遭質疑

2019-10-30 00:12

又有一批核燃料棒外運？ 基隆港警押車大陣仗

2019-10-30 00:25

影／國門最難看「天空斷橋」 林佳龍允國2甲接台61線解決

2019-10-30 16:10

高雄區間測速科技執法11月上線 松藝路放寬速限

2019-10-30 11:08

柯文哲幕僚鄭立芝 高考錄取中市新聞局行銷企劃科員

2019-10-30 14:09

上公廁是享受還可打卡 墾丁山、海景公廁渾然天成

2019-10-30 08:14

齊柏林空拍照日本驚艷 大阪旅展看見基隆美麗山海

2019-10-30 12:06

影／清境高空步道2.0啟用 羊咩咩帶頭衝萌炸了

2019-10-30 15:47

遊客湧入田尾「台版波波草」園區 網美拍照熱點遭破壞

2019-10-30 13:24

對獎囉！ 9月公車上下刷抽獎 59位得獎者出爐

2019-10-30 12:28

基隆輕軌可行性已過 林右昌：明年6月完成綜合規畫

2019-10-30 13:05

「學姐」黃瀞瑩頻輔選惹議 柯文哲：下班去有什麼不對

2019-10-30 10:59

台74線十九甲匝道原則審查通過 台中市府：4年內完成

2019-10-30 18:38

玉山步道撒紙錢清理不易 山友：感覺毛毛的

2019-10-29 23:02

公道伯是你？他22年來調解萬丹鄉近萬筆案件

2019-10-30 16:31

槓上內政部 柯文哲：社會住宅是用蓋的，不是嘴砲的

2019-10-30 10:44

影／視察捷運綠線高架 鄭文燦：進度超前預計114年底完工

2019-10-30 16:59

蘇揆：屏醫應重建 議員：亂開支票

2019-10-29 23:17

一樣是永續！台中擬拆花博場館 屏東燈會後燈飾成點亮

2019-10-30 11:38

愛將與姪女交往遭爆劈腿 張麗善：現在婚姻自由

2019-10-30 13:02

鹿港冬遊好吃又好玩 秒殺幸福小吃宴又來了

2019-10-29 22:16

台北40年老飯店拆除！「危老飯店重建」 第一案確定是它

2019-10-30 17:33

超美！梨山茶農自製茶果凍 新社花海節五顏六色上場

2019-10-30 10:42

獨／花博探索館入圍台灣建築獎 評審現勘日險撞拆除日

2019-10-30 11:10

綠要阻預算付委 葉匡時：許立明代理時，藍沒杯葛吧！

2019-10-30 12:04

撩水跑馬拉松 二水國際跑水節下月2、3日登場

2019-10-30 08:17

向議會報告總預算 陳致中駁葉匡時：胡亂解釋地制法！

2019-10-30 15:49

影／台北人到宜蘭旅遊住宿 「把一籃子菜帶回家」

2019-10-30 16:57

蘇花改客運不停蘇澳轉運站 地方抗議

2019-10-30 00:15

林右昌：潛艦園區將為和平島帶來生機再創榮景

2019-10-30 13:27

選舉到了 綠營召開高鐵延伸宜蘭促進會籌備大會

2019-10-30 13:31

影／全國首創！嘉義市全面換成電動公車

2019-10-30 15:43

「最甜遊客中心」南化甜心派對登場 嘗限定黑糖雞蛋糕

2019-10-30 09:21

2019屏東國際風箏節 周末高屏溪畔「動物狂歡」

2019-10-29 21:24

綠批公文外流是國瑜機器 葉匡時：非密件，若正確何必擔心

2019-10-30 11:41

違規開單暴增 桃市議員：小違規宜勸導

2019-10-29 23:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top