苗栗縣南港溪驚傳大量魚屍 環保局採樣水質釐清

2019-10-30 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



苗栗縣南港溪在竹南鎮與造橋鄉交接處29日突出現大量魚群暴斃，苗縣府環保局接獲民眾反應、議員陳光軒今到場勘查發現，現場魚屍數量至少有千尾。環保局清查發現，上游某造紙廠先前有放流水不合標準，加上沿途有工廠等汙水匯入溪流，來源非單一，現場檢測水的溶氧量降低，有機物升高，導致魚群暴斃，詳細原因待釐清，採樣水質調查中。

苗栗縣議員陳光軒說，今天接獲網友反應，在竹南與造橋交界處的南港溪橋下有大量異物，到場勘查發現，現場都是死魚，數量至少有幾千尾甚至更多，懷疑溪水遭汙染。

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苗栗縣環保局指出，昨接獲民眾反應，與動物保護防疫所人員到場現勘，今上午到場清理魚屍。暴斃的魚群是豆仔魚，研判水中的有機物太多，導致溶氧量降低，造成魚群暴斃。