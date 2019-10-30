苗栗友善石虎試辦 友善石虎農地9人、社區巡守4隊參與

2019-10-30 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



苗栗縣政府今年8月辦理友善石虎生態服務給付試辦計畫，限定通霄鎮的友善石虎農地、農地出現石虎，社區自主巡護棲地，拍攝到棲地出現石虎，申請期限到今天（10月30日）為止，友善石虎農地有9人，社區巡守隊4隊申請。另外，針對全縣養禽戶通報部分，受理申請到11月30日。

苗栗縣政府農業處自然生態保育科指出，友善石虎生態服務給付試辦計畫，通霄鎮限定，友善耕作提供20名額，至今天截止日，有9人申請，社區巡守隊提供10隊名額，今天截止日，有4隊申請，分別是通灣里、楓樹里、福隆里與福源里。

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自然生態保育科指出，針對全苗栗縣適用的放養家禽場域通報，提供約80個名額，目前有25人申請，通霄鎮有19名，銅鑼鄉、後龍鎮、苗栗市、西湖鄉、苑裡鎮與三義鄉各有1人申請，陸續還有民眾申請中，此部分申請到11月30日，相關問題可電洽農業處037-559272詢問。