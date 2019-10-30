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露天燃燒垃圾難查難罰 桃市議員反映陳情案只查到灰燼

2019-10-30 17:59聯合報 記者鄭國樑／即時報導

桃園市議員黃敬平接獲陳情，平鎮區民族路雙連一段142巷長期有人露天燃燒垃圾，多次向環保局反映仍然未見改善，原因是環保局派員前往稽查，未查獲行為人，不過現場有燃燒的痕跡以及灰燼，並以衛星定位燃燒點位，後續將函告土地所有權人善盡管理責任。

黃敬平說，環保局今年接獲露天燃燒通報案件至9月共有668次，裁處67次，裁處率約1成。露天燃燒垃圾一直是難以處理的問題，最主要原因就是環保局接獲通報後到場，現場往往已經「人去樓空」，而且燃燒地點通常都是郊區或農田，幾乎沒有公用監視器可以追蹤，以至於無法掌握行為人。

另外，黃敬平認為露天燃燒垃圾是「古早時期」的做法，過去行政機關往往不會真正告發，近年來環保意識提高，空氣汙染受到重視，環保局到場後可以看到灰燼燃燒點，顯見確有露天燃燒，只是找無對象可罰，黃敬平要求環保局未來能規畫更好的配套措施因應。

環保局接到黃敬平反映陳情人的投訴後，派員至陳情地點稽查時未發現有露天燃燒，也沒有燃燒異味散布影響周遭空氣品質，到附近空地及菜園察看，發現後方菜園有有一處燃燒痕跡及燃燒灰燼，現場以衛星GPS定位該燃燒灰燼點，待查明地主後發文勸導，請其善盡土地管理人之責，不要有露天燃燒行為。

稽查人員現場以衛星GPS定位該燃燒灰燼點，待查明地主後發文勸導，請其善盡土地管理...
稽查人員現場以衛星GPS定位該燃燒灰燼點，待查明地主後發文勸導，請其善盡土地管理人之責，不要有露天燃燒行為。圖／桃園市議員黃敬平提
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稽查人員到場只查到灰燼，很難查到。圖／桃園市議員黃敬平提
稽查人員到場只查到灰燼，很難查到。圖／桃園市議員黃敬平提
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空氣品質空氣汙染

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