露天燃燒垃圾難查難罰 桃市議員反映陳情案只查到灰燼

2019-10-30 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／即時報導



桃園市議員黃敬平接獲陳情，平鎮區民族路雙連一段142巷長期有人露天燃燒垃圾，多次向環保局反映仍然未見改善，原因是環保局派員前往稽查，未查獲行為人，不過現場有燃燒的痕跡以及灰燼，並以衛星定位燃燒點位，後續將函告土地所有權人善盡管理責任。

黃敬平說，環保局今年接獲露天燃燒通報案件至9月共有668次，裁處67次，裁處率約1成。露天燃燒垃圾一直是難以處理的問題，最主要原因就是環保局接獲通報後到場，現場往往已經「人去樓空」，而且燃燒地點通常都是郊區或農田，幾乎沒有公用監視器可以追蹤，以至於無法掌握行為人。

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另外，黃敬平認為露天燃燒垃圾是「古早時期」的做法，過去行政機關往往不會真正告發，近年來環保意識提高，空氣汙染受到重視，環保局到場後可以看到灰燼燃燒點，顯見確有露天燃燒，只是找無對象可罰，黃敬平要求環保局未來能規畫更好的配套措施因應。