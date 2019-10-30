影／視察捷運綠線工程 鄭文燦：進度超前、預計114年完工
2019-10-30 16:59
聯合報 記者陳夢茹
／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今日視察捷運綠線GC01標統包工程時表示「口水抹黑會結束，建設捷運會留下」，另外還提及昨日通過交通部高速公路局審議的「國道3號大鶯豐德交流道」，和66快速道路延伸到北二高的計畫，鄭文燦表示，未來將會到八德及大溪等區公所招開說明會，讓市民了解工程進度，待多項建設完工後，交通便利性會大幅提升。
鄭文燦今日視察捷運綠線高架段八德工區時表示，該工程的基樁共有1590隻，明年底將會全部設置完成，鄭文燦以「種竹筍」來舉例，他表示，基樁打到地底下40公尺，像竹筍一樣，埋在土裡的部分較大，一般民眾能看到的僅有一部份，才會有很多人認為「怎麼還沒蓋好？」，且為了強化橋墩的視覺美感，墩柱上特別加上一體成型的垂直飾條，突顯捷運綠線的設計特色。
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目前八德工區已完成67支基樁、4座樁帽、墩柱4支，建德路上已經可以看到一整排的橋墩柱，預計明年底將完成全數基樁，綠線高架段的進度一直以略微超前的穩定狀態執行中，朝114年底完成高架工程邁進。鄭文燦表示，今日視察八德段，會再找時間去勘查蘆竹段，未來會安排更多議員的監督工程，鄭文燦甚至說「口水會結束、建設會留下，抹黑會結束、捷運會留下」。
此外，鄭文燦還談及「國道3號大鶯豐德交流道」及66快速道路延伸到北二高的計畫，他表示，大鶯豐德交流道會以114年完工通車為目標，而66快速道路的延伸計畫，預計11月底或12月初會開始動工，多項交通建設完工後市民交通會更加便利。
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