親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜「傾聽之旅」被嗆滾出台灣 謝震武幫喊「有本事不鬧場踢館」

太陽花學運濺血驅離 法院判台北市警局賠14人逾百萬元

影／學生自由發揮創意 立委參選人陳超明line貼圖上架

2019-10-30 16:50聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

年輕世代的投票傾向愈來受重視，國民黨提名的苗栗第一選區立委參選人陳超明邀請育達科技大學學生許晏芝設計「萌萌噠阿明哥」LINE貼圖，今天發表，陳超明說這些貼圖活潑可愛，讓他感覺一下年輕了好幾十歲，可跟年輕世代互動，讓他非常開心。

陳超明說，他非常鼓勵年輕人勇於發揮自己的創意，因此這次貼圖製作，不像一般找公關公司設計商品的方式執行，而是透過學校老師推荐，找到年僅18歲，目前就讀育達大學時尚造型設計系一年級的學生許晏芝，任由她自由發揮，不提供任何意見，百分百忠於原創，很感謝年輕人的創意巧思和美感，繪出這麼可愛、這麼萌樣的成果，一些收到貼圖的朋友都向他詢問，在立法院的同事聽到他找學生來創作，也很想比照這個模式製作貼圖。

許晏芝高中時就讀君毅中學多媒體技術科，她說國中時就很想把生活周遭遇到的喜怒哀樂用貼圖表現出來，經高中3年的專業訓練加上自己的創意和興趣累積，過去曾設計上架的動態、靜態貼圖各有1款。很開心這次有機會能幫立委設計貼圖，且創作完全不受干涉。

她說，設計過程中，考慮到會用貼圖問安的對象年齡層大多是長輩，因此貼圖文字用了長輩常會問候的「吃飽沒？」、「天冷了，多注意保暖」等用詞，搭配自己喜歡的可愛畫風，希望大家使用這貼圖時感受到可愛、文字有溫暖的長輩關懷、問候。

「萌萌噠阿明哥」貼圖上午在竹南鎮陳超明立委服務處辦上架發表，展示24種靜態圖案，育達科技大學主秘龍清勇、時尚造型設計系主任鄭寶寧、公共事務中心主任陳進喜都陪同許晏芝參加發表會，為她加油打氣，君毅中學最近60周年校慶製作的紀念帽、紀念服LOGO，也是許晏芝設計的作品。

「萌萌噠阿明哥」貼圖由育達科大學生許晏芝發揮創意自由設計。記者胡蓬生／攝影
「萌萌噠阿明哥」貼圖由育達科大學生許晏芝發揮創意自由設計。記者胡蓬生／攝影
分享
竹南鎮君毅高中60周年校慶的logo也是由許晏芝設計。記者胡蓬生／攝影
竹南鎮君毅高中60周年校慶的logo也是由許晏芝設計。記者胡蓬生／攝影
分享
育達科大學生許晏芝(左)和立委陳超明上午發表「萌萌噠阿明哥」貼圖。記者胡蓬生／攝...
育達科大學生許晏芝(左)和立委陳超明上午發表「萌萌噠阿明哥」貼圖。記者胡蓬生／攝影
分享
育達科大學生許晏芝和立委陳超明等人上午發表「萌萌噠阿明哥」貼圖。記者胡蓬生／攝影
育達科大學生許晏芝和立委陳超明等人上午發表「萌萌噠阿明哥」貼圖。記者胡蓬生／攝影
分享
立委陳超明今天發表由育達科大學生許晏芝創作的「萌萌噠阿明哥」貼圖。記者胡蓬生／攝...
立委陳超明今天發表由育達科大學生許晏芝創作的「萌萌噠阿明哥」貼圖。記者胡蓬生／攝影
分享

貼圖陳超明2020選舉苗栗縣立委

相關新聞

影／視察捷運綠線工程 鄭文燦：進度超前、預計114年完工

2019-10-30 16:59

影／國門最難看「天空斷橋」 林佳龍允國2甲接台61線解決

2019-10-30 16:10

桃園航空城公司擅投資虧空5百萬？議員怒轟6主管賠償

2019-10-30 15:39

露天燃燒垃圾難查難罰 議員反映陳情案只查到灰燼

2019-10-30 17:59

社區關懷據點苗栗朝1村里1據點 88歲阿婆當志工很開心

2019-10-30 13:37

苗縣違章工廠六百多家 縣府專案小組加強稽查輔導

2019-10-30 12:25

平鎮老街溪漂死魚 飲料廠喊冤

2019-10-30 00:04

頭份納骨塔爭議 苗縣議長盼做好溝通

2019-10-30 00:00

看問題／把市民當提款機？ 警也吐苦水

2019-10-29 23:51

違規開單暴增 桃市議員：小違規宜勸導

2019-10-29 23:47

挑戰人生下半場／電機老董愛畫畫 彩繪人生

2019-10-29 23:40

台三線33家老店新風貌 「時光竹寶盒」導覽

2019-10-29 23:30

影／苗栗BC肝篩檢10年有成 苑裡今年採「地毯式」篩檢

2019-10-29 19:14

揮別塞車噩夢！ 國3「大鶯豐德交流道」今通過審議

2019-10-29 18:46

「坐伙」看見地方的美 青年深入八德竹霄打造新景點

2019-10-29 18:20

中華民國的關鍵歷史 中山堂帶民眾回到1949年

2019-10-29 13:25

新竹市公車開進清大 全新路線83路周五開跑

2019-10-29 13:04

南大公園大改造完成 竹蓮市場菜籃族休憩新據點

2019-10-29 13:02

竹縣台三線新風貌 33家30年以上老店大變身

2019-10-29 12:22

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00

影／頭份玉寶文創納骨塔爭議 居民赴議會陳情

2019-10-29 20:36

竹南排水溝驚見「葡萄汁」環保局：工廠累犯水汙法開罰

2019-10-29 16:44

桃園區衛生所 推廣器官捐贈簽署數全國第一名

2019-10-29 15:57
看更多

熱門文章

自爆最痛恨被問「求婚史」 陳佩琪：想也知道沒有

2019-10-29 20:07

南迴公路大鳥拓寬段通車了 民眾直呼：好美喔

2019-10-30 10:58

揮別塞車噩夢！ 國3「大鶯豐德交流道」今通過審議

2019-10-29 18:46

為燈會拆花博逾億場館？ 建築師盼延續花博價值

2019-10-30 10:23

秋冬遊金門正對時 縣府加碼抽60支iPhone手機

2019-10-29 18:49

領北市府薪水忙黨務？ 「學姐」黃瀞瑩遭質疑

2019-10-30 00:12

又有一批核燃料棒外運？ 基隆港警押車大陣仗

2019-10-30 00:25

台北夜市打牙祭 TOP10必吃美食出爐

2019-10-30 14:35

高雄區間測速科技執法11月上線 松藝路放寬速限

2019-10-30 11:08

柯文哲幕僚鄭立芝 高考錄取中市新聞局行銷企劃科員

2019-10-30 14:09

上公廁是享受還可打卡 墾丁山、海景公廁渾然天成

2019-10-30 08:14

影／麻豆交流道死亡虎口 機車引道改善完工

2019-10-29 18:21

影／苗栗BC肝篩檢10年有成 苑裡今年採「地毯式」篩檢

2019-10-29 19:14

抗議埋設瓦斯管線 內埔居民：門前埋炸彈無法接受！

2019-10-29 18:05

齊柏林空拍照日本驚艷 大阪旅展看見基隆美麗山海

2019-10-30 12:06

桃園航空城公司擅投資虧空5百萬？議員怒轟6主管賠償

2019-10-30 15:39

遊客湧入田尾「台版波波草」園區 網美拍照熱點遭破壞

2019-10-30 13:24

對獎囉！ 9月公車上下刷抽獎 59位得獎者出爐

2019-10-30 12:28

玉山步道撒紙錢清理不易 山友：感覺毛毛的

2019-10-29 23:02

「學姐」黃瀞瑩頻輔選惹議 柯文哲：下班去有什麼不對

2019-10-30 10:59

影／清境高空步道2.0啟用 羊咩咩帶頭衝萌炸了

2019-10-30 15:47

槓上內政部 柯文哲：社會住宅是用蓋的，不是嘴砲的

2019-10-30 10:44

基隆輕軌可行性已過 林右昌：明年6月完成綜合規畫

2019-10-30 13:05

影／國門最難看「天空斷橋」 林佳龍允國2甲接台61線解決

2019-10-30 16:10

蘇揆：屏醫應重建 議員：亂開支票

2019-10-29 23:17

愛將與姪女交往遭爆劈腿 張麗善：現在婚姻自由

2019-10-30 13:02

獨／花博探索館入圍台灣建築獎 評審現勘日險撞拆除日

2019-10-30 11:10

為食安把關 台東縣今公布100家優級認證餐飲業者

2019-10-29 19:25

一樣是永續！台中擬拆花博場館 屏東燈會後燈飾成點亮

2019-10-30 11:38

鹿港冬遊好吃又好玩 秒殺幸福小吃宴又來了

2019-10-29 22:16

綠要阻預算付委 葉匡時：許立明代理時，藍沒杯葛吧！

2019-10-30 12:04

駕駛打瞌睡就「嗡嗡」提醒 新北40輛公車裝警示系統

2019-10-29 18:15

防公路撞牛憾事再發生 台東推牛隻剪耳標記落實管理

2019-10-29 19:20

配合鐵路地下化工程 台南市長榮地下道今起封閉1年

2019-10-29 18:15

蘇花改客運不停蘇澳轉運站 地方抗議

2019-10-30 00:15

影／頭份玉寶文創納骨塔爭議 居民赴議會陳情

2019-10-29 20:36

撩水跑馬拉松 二水國際跑水節下月2、3日登場

2019-10-30 08:17

超美！梨山茶農自製茶果凍 新社花海節五顏六色上場

2019-10-30 10:42

茄萣濕地聚集上百黑面琵鷺 葉匡時賞鳥驚呼「好多」

2019-10-29 18:37

選舉到了 綠營召開高鐵延伸宜蘭促進會籌備大會

2019-10-30 13:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top