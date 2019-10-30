影／學生自由發揮創意 立委參選人陳超明line貼圖上架

2019-10-30 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗即時報導



年輕世代的投票傾向愈來受重視，國民黨提名的苗栗第一選區立委參選人陳超明邀請育達科技大學學生許晏芝設計「萌萌噠阿明哥」LINE貼圖，今天發表，陳超明說這些貼圖活潑可愛，讓他感覺一下年輕了好幾十歲，可跟年輕世代互動，讓他非常開心。

陳超明說，他非常鼓勵年輕人勇於發揮自己的創意，因此這次貼圖製作，不像一般找公關公司設計商品的方式執行，而是透過學校老師推荐，找到年僅18歲，目前就讀育達大學時尚造型設計系一年級的學生許晏芝，任由她自由發揮，不提供任何意見，百分百忠於原創，很感謝年輕人的創意巧思和美感，繪出這麼可愛、這麼萌樣的成果，一些收到貼圖的朋友都向他詢問，在立法院的同事聽到他找學生來創作，也很想比照這個模式製作貼圖。

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許晏芝高中時就讀君毅中學多媒體技術科，她說國中時就很想把生活周遭遇到的喜怒哀樂用貼圖表現出來，經高中3年的專業訓練加上自己的創意和興趣累積，過去曾設計上架的動態、靜態貼圖各有1款。很開心這次有機會能幫立委設計貼圖，且創作完全不受干涉。

她說，設計過程中，考慮到會用貼圖問安的對象年齡層大多是長輩，因此貼圖文字用了長輩常會問候的「吃飽沒？」、「天冷了，多注意保暖」等用詞，搭配自己喜歡的可愛畫風，希望大家使用這貼圖時感受到可愛、文字有溫暖的長輩關懷、問候。