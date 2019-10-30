包租代管2.0 苗栗縣提供400戶
2019-10-30 16:49
聯合報 記者劉星君
／苗栗即時報導
內政部今召開「包租代管333」社會住宅包租代管2.0聯合記者會，今年參加包租代管縣市，除第一期辦理六都，另外加入基隆市、新竹市、嘉義市、苗栗縣、新竹縣與屏東縣開辦。苗栗縣政府在9月18日已經開放民眾申請，房客與房東的都有優惠利多。
苗栗縣政府工商發展處指出，縣府爭取中央補助6755萬元，推動包租代管400戶，在9月18日開放民眾申請，現階段有133戶申請，持續增加中，歡迎符合規定租屋族、有意加入的房東，可電洽037-550102洽宸竹有限公司王小姐或撥打037-559633縣府工商發展處公用事業科柳先生。
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工商發展處指出，包租代管優惠多，333是指3稅有減免、3費有補助與3年有服務等，只要加入包租代管，房東可享所得稅、房屋稅及地價稅3稅減免，政府再提供公證費、修繕費及保險費3費補助，另外計畫期間還有租屋業者提供專業管理、修繕維修及糾紛協調等3年服務。
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