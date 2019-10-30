親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

這5大美食外送平台 勞動部認定為雇傭關係

萬聖節派對染血 加州長灘槍擊案3死9傷

影／國門最難看「天空斷橋」 林佳龍允國2甲接台61線解決

2019-10-30 16:10聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

交通部興建國2甲快速道「天空斷橋」工程延宕至今第8年，直到縮短到台15線路線後才在去年5月動工，但是大園地方人希望國2甲線延伸台61線一次性解決道路擁塞，立院交通委員會今天下午實地會勘，交通部長林佳龍表示，國2甲過去遇到的施工斷點加速完成，地方關心國2甲到台15銜接到台61線，將積極與環保署協調，儘快確定陸廊積極連結，疏解機場、航空城附近交通堵塞。

交通部高公局10年前為解決國2大園交流道、大園中正東路交通塞車，規畫大園交流道到台61快速道4公里高架路段施工，不料完成橫跨國2到大園交流道約200公尺後，工程一延7年，留下「天空斷橋」被大園人視為最難看地標，去年在市長鄭文燦、立委鄭寶清與交通部協商，縮短國2甲從大園交流道到台15線為2公里工程，並於去年5月由前行政院長賴清德、鄭文燦動工，目前進行至台15線第1工區施工。

林佳龍與立委吳志揚、立院交通召委童惠珍前往大園中華路實地考察會勘，吳志揚說，「天空斷橋」是大園不好的地標，從98年到現在還沒完成，工程遙遙無期，請林佳龍部長實地了解和做出承諾，目前第1期工區做到台15線的「天空斷橋」一半，完工還是斷點，第2期工區涉及用地應協調地主採租地解決，地方希望延伸台15線到台61線，牽涉許厝港濕地問題，希望交通部趕快協調、趕快完成。

市議員游吾和表示，國2甲放在大園10年，「天空斷橋」放在國門之前難看，他曾與人開玩笑說可以在斷橋上開咖啡廳了，但因為大園交流道道路如同口袋塞車、民生路及民生南路每天下午塞車，附近工業區大車進出量多，國2甲不能等做到台15通車再滾動式施工，他建議從台15銜接台61線一次性施工解決，必須趕快做才可疏解交通塞車。

林佳龍表示，國2甲施工分第1、2工區施工，目前進行第1工區施工大約1年可完成，第2工區交通部將配合桃園市政府取得用地後加速趕工，工程在未來2、3年內完成，地方關心的台15線銜接台61線路段，將積極與環保署協調、儘快確定陸廊連結，以疏解交通堵塞。

交通部長林佳龍（右二）與立院交通召委童惠珍（右一）、立委吳志揚（左二）及民進黨立...
交通部長林佳龍（右二）與立院交通召委童惠珍（右一）、立委吳志揚（左二）及民進黨立委參選人黃世杰（左一）等人會勘國2甲「天空斷橋」工程。
分享
交通部長林佳龍（左一）實地考察會勘國2甲「天空斷橋」工程，允諾國2甲線從台15銜...
交通部長林佳龍（左一）實地考察會勘國2甲「天空斷橋」工程，允諾國2甲線從台15銜接到台61線儘快確定陸廊施工。記者曾增勳／攝影
分享
交通部興建國2甲快速道「天空斷橋」施工，工程延宕至今第8年， 高公局縮短路程施工...
交通部興建國2甲快速道「天空斷橋」施工，工程延宕至今第8年， 高公局縮短路程施工中。記者曾增勳／攝影
分享

斷橋塞車林佳龍

相關新聞

桃園航空城公司擅投資虧空5百萬？議員怒轟6主管賠償

2019-10-30 15:39

社區關懷據點苗栗朝1村里1據點 88歲阿婆當志工很開心

2019-10-30 13:37

苗縣違章工廠六百多家 縣府專案小組加強稽查輔導

2019-10-30 12:25

平鎮老街溪漂死魚 飲料廠喊冤

2019-10-30 00:04

頭份納骨塔爭議 苗縣議長盼做好溝通

2019-10-30 00:00

看問題／把市民當提款機？ 警也吐苦水

2019-10-29 23:51

違規開單暴增 桃市議員：小違規宜勸導

2019-10-29 23:47

挑戰人生下半場／電機老董愛畫畫 彩繪人生

2019-10-29 23:40

熱門文章

MLB／露奶遭無限期禁入球場 竟非為了干擾投球

2019-10-29 21:14

做對就旺12年！明年12生肖運勢揭曉

2019-10-29 16:40

身分證有「1」或「8」 西堤牛肋排免費招待

2019-10-29 17:19

麥德姆颱風生成 一張圖看沙塵暴今起影響台灣

2019-10-30 07:19

絕對是親生！她秀父母婚紗照 網一看驚：根本複製貼上

2019-10-29 20:49

豪乳擋不住！車模扯衣險露點 網痛批：傷風敗俗

2019-10-29 22:15

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top