影／國門最難看「天空斷橋」 林佳龍允國2甲接台61線解決
2019-10-30 16:10
聯合報 記者曾增勳
／桃園即時報導
交通部興建國2甲快速道「天空斷橋」工程延宕至今第8年，直到縮短到台15線路線後才在去年5月動工，但是大園地方人希望國2甲線延伸台61線一次性解決道路擁塞，立院交通委員會今天下午實地會勘，交通部長林佳龍表示，國2甲過去遇到的施工斷點加速完成，地方關心國2甲到台15銜接到台61線，將積極與環保署協調，儘快確定陸廊積極連結，疏解機場、航空城附近交通堵塞。
交通部高公局10年前為解決國2大園交流道、大園中正東路交通塞車，規畫大園交流道到台61快速道4公里高架路段施工，不料完成橫跨國2到大園交流道約200公尺後，工程一延7年，留下「天空斷橋」被大園人視為最難看地標，去年在市長鄭文燦、立委鄭寶清與交通部協商，縮短國2甲從大園交流道到台15線為2公里工程，並於去年5月由前行政院長賴清德、鄭文燦動工，目前進行至台15線第1工區施工。
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林佳龍與立委吳志揚、立院交通召委童惠珍前往大園中華路實地考察會勘，吳志揚說，「天空斷橋」是大園不好的地標，從98年到現在還沒完成，工程遙遙無期，請林佳龍部長實地了解和做出承諾，目前第1期工區做到台15線的「天空斷橋」一半，完工還是斷點，第2期工區涉及用地應協調地主採租地解決，地方希望延伸台15線到台61線，牽涉許厝港濕地問題，希望交通部趕快協調、趕快完成。
市議員游吾和表示，國2甲放在大園10年，「天空斷橋」放在國門之前難看，他曾與人開玩笑說可以在斷橋上開咖啡廳了，但因為大園交流道道路如同口袋塞車、民生路及民生南路每天下午塞車，附近工業區大車進出量多，國2甲不能等做到台15通車再滾動式施工，他建議從台15銜接台61線一次性施工解決，必須趕快做才可疏解交通塞車。
林佳龍表示，國2甲施工分第1、2工區施工，目前進行第1工區施工大約1年可完成，第2工區交通部將配合桃園市政府取得用地後加速趕工，工程在未來2、3年內完成，地方關心的台15線銜接台61線路段，將積極與環保署協調、儘快確定陸廊連結，以疏解交通堵塞。
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