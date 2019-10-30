桃園捷運綠線高架工程 鄭文燦：有信心如期完成

2019-10-30 16:01 中央社 桃園30日電



桃園市長鄭文燦今視察捷運綠線GC01標高架統包工程時，被問及今日的視察行程是否為「防韓」措施，鄭文燦笑答「桃園不需要『防韓』」。聯合報系記者陳夢茹／攝影 分享 facebook 桃園市長鄭文燦今天視察捷運綠線高架工程，捷運工程局表示，高架段工程進度超標，預計在明年底前可完成全數基樁，並開始施作橋面版，預計在114年底可完成高架工程。

鄭文燦前往八德區進行「桃園捷運綠線GC01標統包工程工地現勘」表示，捷運綠線全長27.8公里，主系統路線約22公里，橫跨八德、桃園、蘆竹、大園等行政區，分為高架段GC01標、地下段GC02標及GC03標等3個工程發包執行。

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鄭文燦指出，其中高架段工程已於去年10月開工，並在八德、蘆竹及大園分區執行，整體基樁數1590支、樁帽296處、墩柱296支、帽梁291座、橋面版294塊，預計今年底可完成20支橋墩，明年底完成全數基樁，綠線高架段的進度一直以略微超前的穩定狀態執行中，朝114年底完成高架工程邁進。

鄭文燦說，捷運綠線高架段前期工程主要集中在地底的基樁施作，隨著明年起墩柱完成數量增加，工程進度將愈來愈明顯，雖然過程艱辛，但「口水會結束、建設會留下、抹黑會結束、捷運會留下」，市府有信心讓捷運綠線高架段如期完成，也期盼各界給予工程人員最大的支持與鼓勵。

捷運工程局長陳文德表示，GC01標是桃園捷運綠線第一個開始施工的標案，未來會藉由八德的G01車站延伸銜接中壢和大溪區，除了GC01高架標工程，目前GC02、GC03潛盾地下標相關工程也已展開，期盼透過捷運建設帶動地方發展，提供市民朋友更完善、環保的交通運輸網絡。