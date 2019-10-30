桃園航空城公司擅投資虧空5百萬？議員怒轟6主管賠償

2019-10-30 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



市議員舒翠玲不滿桃園航空城公司「偷渡」500萬元投資案，今天點名6名列席的航空城公司主管起立，包含董事長王義川（左起）、總經理許又銘、副總經理張凱傑、招商行銷處經理黃品君、企劃處經理陳蓉真、與管理處經理馬遠蕙，要求6人全部離職再公開招考，並依職等比例賠償。記者張裕珍／攝影 分享 facebook 桃園市政府百分之百持股的桃園市航空城公司屢被批人事酬庸、績效不彰，今天在議會工作報告再成箭靶，多名議員再批酬庸，曾任中市交通局長王義川、雲林縣政府新聞處長張凱傑今年相繼到任，譏成「敗選者聯盟」，再來去年未經議會同意即投資500萬元成立桃園亞矽創新公司，如今解散幾乎虧光，市議員舒翠玲要6名主管離職、依比例賠500萬元。

王義川解釋，投資500萬元與中華電信合股成立「桃園亞矽創新股份有限公司」，在他到任前就成立，但他據了解，過程都有經過公司法與預算法報市府核准，程序完全合法，但解釋不被議員接受，舒認為，航空城公司是市府持股公司，議會有監督權，但航空城公司明知投資卻不說，「不然就是太清楚了，認為錢進來開董監事會決定，就可以動支了」。

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桃園航空城公司為執行亞洲．矽谷政策，去年與中華電信子公司光世代建設公司合組成立轉投資事業，合計總資本額6.125億元，桃園航空城公司與光世代建設公司投資金額分別為500萬元及2.4億元，合計2.45億元，成立公司欲合力推動桃園亞矽創新研發中心，後因雙方持股無共識，原先合資成立的公司今年4月解散清算，500萬元只剩不到80萬元。

「桃園航空城公司擅自投資500萬元，幾乎都虧光了啊！」市議員劉茂群、黃婉如、萬美玲、周玉琴等人認為，桃園航空城公司投資案當時完全未經市議會審議，即由董監事會決議通過，先斬後奏是「藐視議會」，並酸航空城公司都是「酬庸」，市議員劉仁照也關心解散細節，要求航空城公司提供一年來運作與經費明細。