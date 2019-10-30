南江休閒農業區有山有水好物產 11月2日來體驗
2019-10-30 14:58
聯合報 記者范榮達
／苗栗即時報導
苗栗縣南庄鄉南江休閒農業區地形關係，加上乾淨山泉水，條件得天獨厚，養殖鱒魚有名，秋冬季節更是物產豐饒，南江休閒農業區發展協會今天在南江旅遊中心「開箱」，邀全國民眾11月2日到南江休閒農業區，體驗好山、好水、好物產。
南庄鄉南江休閒農業區11月2日舉辦「南江好食開香聞」在地特色農產品推廣活動，南江休閒園區發展協會理事長溫政彥等人開箱，排出盛產高地區種植芥菜、高麗菜、木耳、香菇、南瓜等，溫政彥說，園區日夜溫差大，造就蔬菜脆甜，吃起來就是不一樣。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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南江休閒農業區發展協會現場示範「南江高冷野菜火鍋」，利用豬大骨或鱒魚當湯頭，加入南庄在地薑片、芥菜、香菇、高麗菜，熬煮後的湯頭鮮美甘甜，遊客可以把食材買回家，再加入火鍋料，野菜鍋物美味，保證值回票價。
11月2日「南江好食開香聞」活動，展售產地生鮮高冷蔬菜，品嘗高冷蔬菜火鍋，及絲瓜手工皂DIY等， 周邊規畫南庄甜柿市集，還可以到蓬萊溪護魚步道一遊。
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