社區關懷據點苗栗朝1村里1據點 88歲阿婆當志工很開心
2019-10-30 13:37
聯合報 記者劉星君
／苗栗即時報導
社區照顧關據點從2005年開始推動，苗栗縣已揭牌138個社區照顧關懷據點，年底預計揭牌150個，苗栗縣275個村里，有58%村里設關懷據點，普及率是全台第二，僅次於台中。苗栗縣朝「一村里一據點」推動，今天在縣府表揚績優社區關懷據點與志工表揚，88歲簡劉玉香當志工「很開心，要一直做下去！」
苗栗縣政府社會處指出，今年9月底，苗栗縣老年人口數有8萬9398人，占全縣總人口16.4％。推動社會關懷據點，朝一村里一據點目標邁進，期望每個據點從每周2天擴展到5天，從「小班」變「大班」，讓老人家有健康身心，活到老學到老。
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今在縣府舉辦108年度績優社區照顧關懷據點暨志工表揚。社會處指出，85歲以上領有志工紀錄冊還在據點擔任志工者，有14人，年紀最長在苗栗市勝利社區當志工88歲的簡劉玉香，有些長輩們也有參與共餐料理製作。
簡劉玉香身體硬朗，她說，「當志工很開心，跟大家一起聊聊天，要一直做下去！」勝利社區的志工大隊長顏明珠說，阿婆在據點協助環境整理、量血壓，與共餐服務。
今天也表揚10個績優團隊、296名志工，據點成立3年以下的新興據點志工有114名，據點成立4到9年的菁英據點志工有91位，成立10以上青據點志工獎有64人，另為每名志工依獎項不同頒發個別獎金，從1500元到3000元不等。
社會處指出，縣府今年運用公益彩券盈餘經費，每個據點的業務費從現有1萬元調整到1萬5千元，用在加菜金、鍋碗瓢盆與雜支等。109年縣府再加碼推出據點的設施設備補助方案，鼓勵有能量社區社團加入。
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