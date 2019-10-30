苗縣違章工廠六百多家 縣府專案小組加強稽查輔導
2019-10-30 12:25
聯合報 記者劉星君
／苗栗即時報導
台中市日前發生違建的鐵皮工廠大火，兩名消防員不幸殉職。苗栗縣政府工商發展處召集警察局、消防局與環保局等單位組聯合稽查輔導小組，針對苗栗縣內易引起火災的化學原料製造、紙製品與木竹製品等疑似違章工廠，展開實地稽查與輔導，主動出擊，預防災害發生。
苗栗縣政府工商發展處指出，清查全縣疑似違章工廠約有600多家，集中在苑裡鎮、竹南鎮與通霄鎮。針對易引起火災的化學原料製造、紙製品與木竹製品約150多處疑似違章工廠展開全面聯合稽查與輔導。
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昨到頭屋鄉保利龍工廠清查，聯合稽查輔導小組要求業者貨物堆置整齊，下班務必關閉電源，接著到公館的竹炭業者工廠，要求廠區內地面電線要遠離火源，避免電線走火；保麗龍業者說，工廠有設計斷電系統，會注意防災安全。公館竹炭業者稱，會加強消防設備。
工商發展處長黃智群說，透過實地稽查與輔導，提供廠區內安全管理與輔導方案，主動出擊督促業者辦理事前災害預防措施、災害中人員疏導逃生動線規畫，及其他安全事項的建議與改善，後續並擴及所有的未登記工廠，預防災害發生。
苗栗縣政府呼籲業者，應強化防災準備，配合工廠管理輔導法的修正，申請納管。
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