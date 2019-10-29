影／頭份玉寶文創納骨塔爭議 居民赴議會陳情

2019-10-29 20:36 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



苗栗縣頭份市玉寶文創納骨塔爭議延燒， 30多名居民昨在議員陳光軒、曾玟學陪同下到縣議會跟議長鍾東錦陳情，要求議會強力監督縣府，不應輕易放行。議長鍾東錦說，要求業者與居民做適當溝通與回饋機制，而不是草草了事。縣府民政處指出，此案業者現正申請「聯外道路變更編定」未提出啟用許可申請計畫，全案一切依法行政。

玉寶文創業者、苗栗縣議員鄭聚然說，納骨塔在他標下前，早就存在10幾年，外面還傳這裡做火葬場「有可能嗎？」，他依程序走，也有規畫回饋計畫給鄉親，還要經縣府審核，也有跟居民溝通，舉辦說明會。

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自救會指出，今年6月下旬到縣府前抗議後，業者之後召開毫無誠意的說明會，更令人無法放心玉寶文創要解決交通、環保兩大問題的誠意；自救會成員黃林鳳嬌說，年輕時碰到抗爭是媽媽，現在做阿嬤，希望留給子孫美好環境，希望議長、縣議員們，替頭份人主持公道。

議員陳光軒說，該納骨塔已符合環評要件，認為應實施環評。議員曾玟學說，根據殯葬管理條例第7條，取得執照後，在5年內完工，第73條罰則，如果沒有在期限內完工，情節重大者可撤銷其核准。此案例，業者在102、103年取得到現在，已超過5年，民政處有職權可對此案做出裁處撤銷許可，民政處都沒有相關作為。民政處指出，全案依法行政。