影／苗栗BC肝篩檢10年有成 苑裡今年採「地毯式」篩檢
2019-10-29 19:14
聯合報 記者胡蓬生
／苗栗即時報導
苗栗縣10年前率先全台推動肝炎社區篩檢，迄今已篩檢逾8萬人，篩出近1萬5000名B、C肝炎帶原者，其中苑裡鎮的C肝比率偏高，被列入全台5個風險最高的鄉鎮市區，縣府今年也針對苑裡展開「地毯式」篩檢，宣示朝2025「C肝根除」目標邁進。
縣府今天舉辦「肝淨鄉里」肝炎社區篩檢成果發表會，縣長徐耀昌指出，苗栗縣是全台第一個推動B、C肝炎免費篩檢計畫的縣市，自民國99年自籌經費辦理，深入原鄉和各鄉鎮社區篩檢，迄今已邁入第10 年，共篩檢8萬3254人，篩檢出B、C肝帶原者1萬4321人，篩檢、治療比率都居全國之冠。
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苗栗縣衛生局指出，對照過去篩檢資料，苑裡鎮C肝陽性比率偏高，至少有10個里在20％左右，甚至高達30％，在全台368個鄉鎮市區中，苑裡鎮被行政院「國家C型肝炎旗艦計畫辦公室」列為風險層級最高的5個鄉鎮之一，今年縣府及肝病防治學術基金會合作，投注資源在苑裡進行肝炎篩檢，迄今已篩檢1329人，陽性328人，其中符合應治療者161人，已治療136人，治療率高達84.47％，過程中苑裡李綜合醫院積極動員、投注人力安排特別門診。
衛生局表示，造成國人慢性肝病、肝硬化及肝癌主因為B型肝炎及C型肝炎，「預防勝於治療」，民眾透過肝炎篩檢，儘早發現，後續再接受定期檢查及治療，就可降低肝炎傳播機會及肝硬化、肝癌風險；C肝治療過去用干擾素針劑，副作用大，且費用龐大，目前C肝口服新藥改善許多且療效佳，費用也降為20萬元，篩檢符合應治療者都由健保給付。
縣府上午邀肝基會、疾管署及縣內各大醫療院所人員、苑裡鎮長劉秋東、公館鄉長曾美露、苑裡地區里長舉辦肝篩成果發表會，頒發感謝狀，與會人士共同宣示響應國內2025「C肝根除」目標，徐耀昌強調未來將持續檢視C肝高盛行地區，突破篩檢和就醫兩大困難，找出更多潛在C肝，協助後續轉介治療，為鄉親健努力。
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