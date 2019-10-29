揮別塞車噩夢！ 國3「大鶯豐德交流道」今通過審議

2019-10-29 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／桃園即時報導



桃園市「國道3號增設大鶯豐德交流道」可行性研究今審議通過，未來八德地區市民可直接由大鶯豐德交流道上國道3號，讓市民朋友揮別塞車惡夢。圖／桃園市政府新聞處提供 分享 facebook 桃園市「國道3號增設大鶯豐德交流道」可行性研究今日獲得交通部高速公路局審議通過，未來建設完成後，八德地區的市民可直接由大鶯豐德交流道上國道3號，可紓解現在大湳與大溪交流道尖峰時間必塞的窘境，後續將由高公局轉陳交通部報請行政院審議核定後，開始規畫設計及施工工程，以114年完工通車為目標。

大鶯豐德交流道因聯絡道須經過陸軍化生放核訓練中心，經高公局兩次委員會審議及立委趙正宇多次居中協調軍方用地，順利取得國防部同意並於今日通過可行性研究審議，市長鄭文燦表示，「增設國道3號大鶯豐德交流道」計畫，採用雙苜蓿葉型方案，解決道路高低差的問題，以拆遷數較少且工程可行的方式為選址原則。

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